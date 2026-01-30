Bên trong kho lạnh chứa hàng chục tấn lòng lợn trôi nổi, cấp đông nhiều tháng

60 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi, được cấp đông suốt nhiều tháng vừa bị phát hiện trong một kho lạnh tại Hà Nội

Khoảng 6h30 sáng 29/1, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra cơ sở của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Dũng Phát tại xã Nam Phù.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong kho lạnh có khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu cấp đông 4–6 tháng, 1 tấn đang sơ chế và 3,6 tấn thành phẩm.

Toàn bộ số hàng được thu mua trôi nổi, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ và đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định./.