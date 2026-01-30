Cứu sống bệnh nhân đa tổn thương nghiêm trọng bằng kỹ thuật Hybrid ECMO hiện đại

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống một bệnh nhân nguy kịch bị suy cả tim và phổi do viêm tụy cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng mức độ rất nặng nhờ áp dụng kỹ thuật Hybrid ECMO (hay ECMO lai ghép) - kỹ thuật tim phổi nhân tạo nâng cao, kết hợp đồng thời các chế độ hỗ trợ tuần hoàn (VA-ECMO) và hô hấp (VV-ECMO).

Anh Đ.M.T (27 tuổi, ngụ Cần Thơ) nhập viện ngày 8/1 trong tình trạng huyết áp thấp phải dùng thuốc vận mạch liều cao, suy hô hấp nặng bóp bóng qua nội khí quản, thể trạng thừa cân béo phì, rối loạn đông máu.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp nặng do tăng triglyceride máu biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, suy thận cấp, suy gan cấp. Anh T được chỉ định can thiệp bằng các kỹ thuật chuyên sâu như thở máy, lọc máu liên tục… Sau 5 ngày điều trị tại ICU (phòng hồi sức tích cực), chức năng thận của bệnh nhân có cải thiện.

Tuy nhiên hệ hô hấp lại chuyển biến xấu, tổn thương phổi nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định can thiệp bằng kỹ thuật Hybrid ECMO.

Bằng sự quyết tâm, kiên trì của tập thể y, bác sỹ, kỳ tích đã xuất hiện. Các chỉ số oxy máu và các cơ quan khác dần được phục hồi. Sau 6 ngày chạy ECMO và lọc máu liên tục, bệnh nhân đã được rút ECMO, ngưng lọc máu liên tục, các chỉ số xét nghiệm hồi phục tốt. Đến ngày 22/1, bệnh nhân được rút nội khí quản.

Sau 20 ngày điều trị tích cực với sự nỗ lực của các bác sỹ, dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Đến ngày 28/1, các kết quả xét nghiệm trở về giá trị bình thường, bệnh nhân được cho xuất viện.

Bác sỹ Chuyên khoa II Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) thông tin, tổn thương phổi cấp và hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) trong viêm tụy cấp vẫn là một vấn đề nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Ở những bệnh nhân thể trạng béo phì, viêm tụy cấp thể nặng và biến chứng sốc nhiễm trùng nặng là thách thức điều trị cho các bác sỹ.

Trong bối cảnh đó, Hybrid ECMO đóng vai trò hỗ trợ thay thế chức năng sống. Đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai kỹ thuật này trên ca bệnh viêm tụy cấp nặng biến chứng sốc-suy đa tạng-ARDS-béo phì-rối loạn đông máu.

Hybrid ECMO không chỉ đảm nhận chức năng trao đổi khí của phổi mà còn đồng thời hỗ trợ tuần hoàn, giúp duy trì sự sống khi các biện pháp thở máy và hồi sức thường quy đều thất bại. Đây chính là “phao cứu sinh” tạo điều kiện cho bệnh nhân có thêm thời gian điều trị căn nguyên và hồi phục dần chức năng cơ quan.

Thành công của trường hợp trên đến từ việc bệnh nhân được chẩn đoán chính xác và điều trị tích cực theo phác đồ ngay từ giai đoạn sớm. Tuy nhiên, do bệnh diễn tiến nặng trên nền thể trạng thừa cân, béo phì, quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn. Béo phì được xem là chống chỉ định tương đối với kỹ thuật ECMO, vì vậy các bác sỹ đã cân nhắc kỹ và tối ưu hóa mọi phương pháp điều trị nhằm cứu sống người bệnh.

Việc bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt không chỉ mang lại kết quả điều trị tích cực mà còn đánh dấu một cột mốc thành công quan trọng của ê-kíp ECMO bệnh viện; là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung./.

