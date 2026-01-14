Xã hội

Y tế

Kiểm tra, xử lý thông tin mất vệ sinh tại nhà hàng tiệc cưới ở Thành phố Hồ Chí Minh

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora.

Thùy Giang
Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Ngày 14/1, ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra xử lý thông tin mất vệ sinh tại nhà hàng tiệc cưới.

Trước đó, Cục đã nhận được phản ánh trên báo chí về việc tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực bếp ăn của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của các cơ sở tổ chức sự kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống nói chung.

Các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và chủ động công khai kết quả xử lý để cảnh báo cho cộng đồng và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm theo quy định./.

(Vietnam+)
#Kiểm tra an toàn thực phẩm #Vệ sinh nhà hàng tiệc cưới #Xử lý vi phạm vệ sinh thực phẩm #An toàn thực phẩm tại TP.HCM #Phản ánh mất vệ sinh thực phẩm #Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chủ đầu tư và đơn vị thi công ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tăng tốc thi công Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Đơn vị thi công cam kết tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công liên tục, tăng ca kíp với mục tiêu hoàn thành các mốc tiến độ trọng tâm, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình, tiến độ.