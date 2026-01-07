Tập trung điều trị tốt nhất nạn nhân bị thương trong vụ cháy ở phố Trần Cung

Chiều 7/1, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Bệnh viện E liên quan đến tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho 15 người bị nạn trong vụ cháy nhà 3 tầng ở ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội rạng sáng cùng ngày.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ngày 7/1 đã xảy ra vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, gây hậu quả nghiêm trọng làm ít nhất 15 người bị thương, trong đó 6 người bệnh tiên lượng nặng được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe các nạn nhân của vụ cháy, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, hoan nghênh Bệnh viện E và các chuyên gia đầu ngành đã chủ động, tích cực tham gia khám, cấp cứu điều trị các nạn nhân kịp thời; Đồng thời đề nghị Giám đốc Bệnh viện E tiếp tục tập trung nhân lực, chuyên môn và chủ động phối hợp với các bệnh viện chuyên sâu khác và chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, theo dõi điều trị cho những nạn nhân của vụ cháy. Trường hợp vượt quá khả năng, phạm vi chuyên môn của bệnh viện thì khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời để điều trị tốt nhất cho các nạn nhân bị thương của vụ cháy.

Theo thông tin từ Bệnh viện E, ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân, nhận thấy đây có thể là trường hợp cấp cứu thảm họa với nhiều người phải cấp cứu, Bệnh viện E thực hiện báo động đỏ toàn Bệnh viện.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh, các thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, người bệnh nhanh chóng chiếu chụp, xét nghiệm cần thiết chỉ trong vài phút ban đầu. Tất cả các nạn nhân đều được thở oxy để hỗ trợ đường thở.

Giáo sư Nguyễn Gia Bình - chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực đã thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương của từng người bệnh. Hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng quốc gia để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Thạc sỹ Đỗ Quốc Phong - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết sau khi vụ cháy xảy ra, có 15 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E. Qua rà soát và phân loại ban đầu nhận thấy có 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng độ 1 đến độ 4 có nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương củng mạc được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tất cả các trường hợp có biểu hiện nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể. Sau nội soi phế quản, có 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã đặt ống nội khí quản và thở máy. Còn lại, các bệnh nhân khác cũng có những biểu hiện tổn thương ở các mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ I ngoài da… Các bệnh nhân này tiếp tục được theo dõi sát vì vụ cháy ngoài bỏng nhiệt, nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương thứ phát hệ hô hấp./.

Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng ở Nghĩa Đô, 15 nạn nhân bị ảnh hưởng khói và khí độc Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 15 người sinh sống trong nhà khi xảy ra cháy đã được các y, bác sỹ Bệnh viện E (Hà Nội) thăm khám và điều trị; trong đó có 6 người có tiên lượng nặng đã được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.