Năm 2025, toàn quốc vận động và tiếp nhận được gần 1,75 triệu đơn vị máu

Năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần 1,75 triệu đơn vị máu, 98% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương 1,75% dân số tham gia hiến máu.

Thông tin trên được Phó giáo sư Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết tại buổi họp báo thông tin về Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.

Phó giáo sư Trần Ngọc Quế nhấn mạnh, những năm qua, nhiều chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện đã được tổ chức hiệu quả, kịp thời, thu hút hàng triệu lượt người, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, trong đó có sự đóng góp tích cực của Chủ Nhật Đỏ. Nhờ vậy mà tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp Tết đến xuân về nhiều năm trở lại đây đã không còn ở mức báo động.

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương ước tính trong 3 tháng đầu năm 2026 dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc. Phía sau những con số là hàng vạn người bệnh đang từng ngày chờ đợi sự tiếp sức của cộng đồng.

Vì vậy, chỉ cần mỗi người sẵn sàng hiến tặng một đơn vị máu quý giá là thêm một sinh mệnh được hồi sinh, một hành trình yêu thương và sẻ chia được vun đắp.

Ban Tổ chức Ngày hội tặng quà cho các bệnh nhân tại buổi họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ nhật Đỏ những năm qua mang ý nghĩa rất đặc biệt như nhịp cầu nhân ái kết nối những tấm lòng thiện nguyện và những bệnh nhân đang cần máu từng giờ. Với sự đồng hành bền bỉ và trách nhiệm của các đơn vị, chương trình đã góp phần làm nên thói quen hiến máu, thậm chí đã trở thành đam mê của hàng ngàn tấm lòng nhân ái, khi yêu thương được trao đi và sự sống được tiếp nối.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ 2026 khẳng định đến nay, Chủ Nhật Đỏ đã trải qua 17 năm đồng hành với hoạt động hiến máu tình nguyện trên cả nước, vận động hàng trăm ngàn đơn vị máu giúp kịp thời cứu chữa người bệnh. Những cánh tay giơ cao sẵn sàng, những ánh mắt quyết chí đồng lòng, những nụ cười hạnh phúc đã tạo nên khí thế mạnh mẽ của Chủ Nhật Đỏ. Hành động tự nguyện hiến máu giống như làn sóng lan tỏa đến mỗi người, trở thành việc làm thường xuyên của người dân mọi lứa tuổi, sẵn sàng hiến máu bất kể hoàn cảnh, thời gian, như một thói quen giản dị mà cao cả.

Khi tình trạng thiếu máu trầm trọng đang diễn ra tại nhiều cơ sở y tế, không chỉ kêu gọi qua các trang báo, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ đã ra đời năm 2009.

Từ năm 2019, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ được tổ chức rộng khắp tại các trường học, khu dân cư, khu đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia./.

Thành lập điểm hiến máu cố định đầu tiên trong cả nước Ngày 28/8, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thành lập điểm hiến máu tình nguyện cố định.