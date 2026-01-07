Kinh tế

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2025

GDP của Việt Nam năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Năm 2025, nền kinh tế thể hiện khả năng phục hồi kiên cường.

Lạm phát bình quân được kiểm soát ở mức 3,31%; đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2025 ước đạt 930,05 tỷ USD - kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hội nhập kinh tế quốc tế, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu phục hồi yếu, rủi ro địa chính trị, địa kinh tế gia tăng.

Trong năm, Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục gần 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch đạt được cột mốc ấn tượng này./.

