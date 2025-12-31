Việt Nam và cơ hội từ nền kinh tế tầm thấp

Để tận dụng được cơ hội từ nền kinh tế tầm thấp, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất và xây dựng hệ sinh thái thiết bị bay tầm thấp ở quy mô quốc gia.

Kinh tế tầm thấp - một khái niệm mới nổi, lĩnh vực dựa trên công nghệ bay có và không người lái, cùng mạng kết nối thông minh dưới độ cao khoảng 1.000 -5.000m đang trở thành hướng phát triển mới của nhiều quốc gia. Trong làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0, mô hình này được xem là trụ cột chiến lược, mở ra không gian tăng trưởng cho hạ tầng, sản xuất thiết bị bay, dịch vụ và bảo đảm an toàn bay. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc nắm bắt cơ hội và đầu tư kinh tế tầm thấp giúp Việt Nam có thể đạt 10 tỷ USD vào năm 2035.

Để tận dụng được cơ hội này Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất và xây dựng hệ sinh thái thiết bị bay tầm thấp ở quy mô quốc gia để bắt kịp nhịp phát triển toàn cầu./.