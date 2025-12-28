U23 Việt Nam căng sức tập luyện, tăng tốc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026

Trong buổi tập kéo dài gần 2 tiếng, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự chủ động đẩy khối lượng vận động lên mức tối đa, nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết tại Qatar.

Chiều 27/12 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Doha (Qatar), khởi động giai đoạn chuẩn bị trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sau một ngày ổn định nơi lưu trú, nghỉ ngơi và tập các bài bổ trợ hồi phục thể lực trong phòng gym khách sạn, các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra hào hứng khi được trở lại sân cỏ. Không khí buổi tập diễn ra sôi nổi, tích cực và tập trung cao độ.

Trong buổi tập kéo dài gần 2 tiếng, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã chủ động đẩy cao khối lượng vận động lên mức tối đa, nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng giải phóng sức ỳ, đồng thời tăng tốc quá trình thích nghi với điều kiện thời tiết và múi giờ tại Qatar.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với đội tuyển U23 Syria nhằm rà soát, kiểm tra nhân sự và lối chơi lần cuối trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vào ngày 2/1/2026./.

