Premier League: "Tam mã" cạnh tranh ngôi vương quyết liệt

Cuộc đua tranh ngôi vương Premier League đang diễn ra hấp dẫn khi cả ba đội bóng dẫn đầu đều giành chiến thắng ở vòng 18.

Manchester City khởi đầu cho ngày thi đấu ấn tượng của các "ông lớn" bằng chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách trên sân của Nottingham Forest.

Rayan Cherki tỏa sáng để sắm vai người hùng với pha kiến tạo cho Tijani Reijnders mở tỷ số, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man City.

Kết quả này giúp đoàn quân của Pep Guardiola nối dài mạch thắng tại đấu trường Premier League lên con số 7.

Với trận thắng Nottingham Forest, Man City có 40 điểm và vươn lên ngôi đầu. Tuy nhiên, vị trí này nhanh chóng đã bị Arsenal đòi lại.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Pháo thủ thành London cũng có được niềm vui trọn vẹn bằng việc đánh bại Brighton 2-1 nhờ bàn thắng của Nottingham Forest và pha phản lưới của Georginio Rutter.

Sau 18 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta có được 42 điểm, nhiều hơn đối thủ cạnh tranh Man City 2 điểm.

Trong khi đó, Aston Villa cũng đang tạo nên cuộc bám đuổi quyết liệt bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trên sân của Chelsea.

Ollie Watkins trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng để giúp Aston Villa thắng ngược sau khi bị Chelsea dẫn trước nhờ công João Pedro.

Trận thắng này giúp Aston Villa có được 39 điểm và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ lúc nào trong cuộc đua ngôi vương.

Cũng ở vòng đấu này, Liverpool tiếp tục hồi sinh bằng chiến thắng 2-1 trước Wolves nhờ các bàn thắng của Ryan Gravenberch và Florian Wirtz.

Sau 18 vòng đấu, The Kop đã có được 32 điểm để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League mùa này./.

Premier League: Các 'ông lớn' đua nhau giành chiến thắng Arsenal, Chelse và Liverpool, các đội bóng được đánh giá "cửa trên" đầu giành được chiến thắng ở loạt trận sớm vòng 16 Premier League diễn ra đêm 13 và rạng sáng 15/12.