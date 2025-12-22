Danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026: Bùi Vĩ Hào trở lại

Ngày 22/12, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik công bố danh sách Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Không bất ngờ khi nòng cốt của đội là 23 cầu thủ vừa giành tấm huy chương Vàng môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33, sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội chủ nhà Thái Lan ngay tại "chảo lửa" Rajamangala.

Bên cạnh lực lượng đã cùng nhau "giành Vàng" trên đất Thái, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định bổ sung thêm 2 gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (Câu lạc bộ Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh).

Cả hai đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong những đợt tập trung gần đây của Đội tuyển U23 Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng thích nghi với triết lý huấn luyện của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Danh sách Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 23/12, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường châu lục.

Đến ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự. Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với Đội tuyển U23 Syria, qua đó giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức.

Sau giai đoạn tập huấn, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026 để tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu này, Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức, khi lần lượt chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tinh thần hưng phấn sau thành công tại SEA Games 33, Đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tích cực, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm tại sân chơi U23 châu Á 2026./.

