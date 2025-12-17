U22 Việt Nam đá chung kết SEA Games 33: "Rồng Vàng" lại nâng cúp ở Rajamangala?

Hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng môn Bóng đá Nam SEA Games 33 của Đội tuyển U22 Việt Nam đã đi đến chặng cuối cùng. Thử thách trong trận chung kết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội chủ nhà Thái Lan - đối thủ đã từng là "bại tướng" (cấp độ Đội tuyển Quốc gia) của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở trận chung kết ASEAN Cup 2024 hồi đầu năm nay.

Đình Bắc "đua" Quả bóng Vàng

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trên con đường tạo nên lịch sử ở đấu trường Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng "Những Chiến binh Sao Vàng" góp mặt ở cả 3 trận chung kết khu vực trong năm 2025: lên ngôi tại ASEAN Cup cùng Đội tuyển Quốc gia vào đầu năm, vô địch Giải U23 Đông Nam Á trên đất Indonesia và trước mắt là trận chung kết SEA Games với U22 Việt Nam.

Riêng ở các giải đấu cấp độ trẻ, thầy Kim duy trì thành tích toàn thắng, trải dài từ Giải U23 Đông Nam Á, Vòng loại U23 châu Á 2026 đến SEA Games 33. Ở kỳ Đại hội lần này, U22 Việt Nam lần lượt vượt qua Lào (2-1), Malaysia (2-0) và mới nhất là "ẩn số" Philippines (2-0) ở vòng bán kết.

Tỷ lệ chiến thắng 100% của U22/U23 Việt Nam là thành quả của bộ khung đội hình được huấn luyện viên Kim Sang-sik dày công "nhào nặn" qua nhiều chiến dịch. Và đến SEA Games 33, Đình Bắc đang nổi lên như "ngọn hải đăng" dẫn lối các đồng đội đến với chiến thắng.

Ra sân 3 trận đấu, Đình Bắc "gặt" đủ 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Man of the match). Tiền đạo sinh năm 2004 thể hiện sự đa dạng trong lối chơi: có thể tự mình ghi bàn mang về chiến thắng trước U22 Lào; sắm vai "đạo diễn" với 2 kiến tạo giúp đồng đội lập công ở trận gặp U22 Malaysia, và ngay cả khi không trực tiếp góp công trong bàn thắng, mũi nhọn mang áo số 7 vẫn khiến U22 Philippines điêu đứng với những tình huống đột phá hay phối hợp kéo giãn hàng thủ - như pha "châm ngòi" cho Phi Hoàng kiến tạo mang về bàn mở tỷ số.

Đình Bắc thể hiện vai trò "đầu tàu" của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

"Tôi rất hài lòng khi Đình Bắc đã thi đấu rất chăm chỉ, nỗ lực hết mình và tạo ra năng lượng tích cực cho toàn đội. Tôi đã trao đổi riêng và nhắc cậu ấy không được hài lòng với những gì đang có, mà phải hướng tới những mục tiêu cao hơn," huấn luyện viên Kim Sang-sik mong muốn cậu học trò sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 33.

Đánh giá về phong độ của tiền đạo trẻ thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội, bình luận viên Quang Huy cho rằng thầy Kim đang sở hữu một tiền đạo toàn diện như phiên bản Lê Công Vinh thời trẻ.

"Phải khẳng định rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới có một chân sút trẻ xử lý bóng hay và đa dạng như Đình Bắc. Cầu thủ này thực hiện tốt những cú sút xa, xử lý 'ngọt' những pha bóng trong phạm vi hẹp hoặc cận chân. Tư duy thi đấu của Đình Bắc cũng được thể hiện khi biết tình huống nào cần phối hợp, tình huống nào cần đến những pha tăng tốc táo bạo để tạo đột biến," bình luận viên Quang Huy phân tích.

Phong độ ấn tượng đưa Đình Bắc trở thành ứng viên sáng giá cho giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm nay. Khi được hỏi về cuộc đua này, Đình Bắc cho biết: "Tôi chưa nghĩ đến Quả bóng Vàng. Lúc này, tôi chỉ tập trung cho trận chung kết, cố gắng nghỉ ngơi hợp lý và hồi phục thật tốt để thi đấu với phong độ cao nhất."

Thầy Kim trước ngưỡng cửa lịch sử

Đình Bắc sắm vai thủ lĩnh nhưng những cầu thủ khác của U22 Việt Nam cũng biết cách ghi dấu ấn theo cách riêng. Phi Hoàng và Minh Phúc với kỹ thuật và nhãn quan là những "máy tạt" nơi hành lang cánh, trong khi Viktor Lê hay thủ quân Khuất Văn Khang năng nổ với khả năng di chuyển rộng, "bào sức" hậu vệ đối phương để mở ra cơ hội lập công cho những "siêu dự bị" như Lê Văn Thuận hay Thanh Nhàn...

Sự phối hợp nhịp nhàng trong vai trò của mỗi cầu thủ một lần nữa khẳng định tài "dụng binh" của huấn luyện viên Kim Sang-sik, với khả năng phát huy tối đa hiệu quả của những quân bài ông có trong tay. Nhà cầm quân người Hàn Quốc biết thời điểm nào cần thi đấu chắc chắn, và thời điểm nào cần tăng tốc - như cách U22 Việt Nam tung hai "cú đấm" quyết định ở trận bán kết gặp Philippines.

Sự đột biến từ những cầu thủ dự bị như Lê Văn Thuận (số 10) là 'bài tủ' của U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao sự tỉnh táo và thận trọng của huấn luyện viên Kim Sang-sik đồng thời cho rằng khả năng giữ đôi chân của các cầu thủ "trên mặt đất" của ông Kim sẽ là yếu tố then chốt quyết định kết quả trận chung kết với Thái Lan.

"Qua các giải đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn cho thấy sự chắc chắn, thận trọng và ở kỳ SEA Games này chúng ta cũng đã thấy điều tương tự, qua cách ông lựa chọn một bộ khung cố định cho đội hình - đặc biệt ở hàng phòng ngự. Đối đầu với đội chủ nhà trong một trận cầu căng thẳng, tôi cho rằng khả năng làm công tác tư tưởng của ông Kim cùng các cộng sự để giúp các cầu thủ giữ được sự tỉnh táo sẽ đóng vai trò quyết định ở trận chung kết," chuyên gia Phan Anh Tú bình luận.

Sức nóng tại Rajamangala sẽ là một thử thách lớn, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik đã từng vượt qua áp lực và giành chiến thắng tại "chảo lửa" này. Kinh nghiệm của vị chiến lược gia người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ là điểm tựa giúp Đình Bắc, Khuất Văn Khang và các cầu thủ giữ được cái đầu "lạnh" để hướng đến mục tiêu hoàn thành cú hattrick vô địch ở đấu trường Đông Nam Á trong năm 2025./.

Lịch thi đấu môn Bóng đá Nam SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

