Link xem trực tiếp U22 Việt Nam-U22 Philippines đá bán kết SEA Games 33

Đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước U22 Philippines để thẳng tiến chung kết và tiếp tục hành trình chinh phục huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam quyết thắng, giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN)
U22 Việt Nam quyết thắng, giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN)

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình chinh phục huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 33 bằng màn chạm trán U22 Philippines ở bán kết.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15g30 hôm nay (15/12) trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp. Nếu hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút). Nếu vẫn bất phân thắng bại, loạt sút luân lưu sẽ được sử dụng để xác định đội vào chung kết.

[Xem trực tiếp U22 Việt Nam-U22 Philippines, bán kết SEA Games 33]

So với chủ nhà Thái Lan, U22 Philippines được xem là đối thủ “dễ chịu” hơn đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, mục tiêu đánh bại U22 Philippines không vì thế mà dễ dàng với U22 Việt Nam khi mà đối thủ đang có phong độ ấn tượng - thắng U22 Myanmar 2-0 và thắng U22 Indonesia 1-0 tại vòng bảng.

U22 Việt Nam không được phép mắc sai lầm, đồng thời phải tận dụng tốt những cơ hội có được ở cuộc so tài sắp tới./.

[Xem trực tiếp trận bán kết U22 Việt Nam-U22 Philippines]

(Vietnam+)
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #U22 Philippines #Bóng đá nam Philippines
