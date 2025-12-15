Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật mới nhất sáng 15/12

Sau 5 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 34 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.

30 tấm huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam có được đến từ Điền kinh, Bowling, Bơi, Bắn súng, Canoeing, Thể dục dụng cụ, Jujitsu, Judo, Karate, Bi sắt và Taekwondo.

Karate hiện đang chính là đội tuyển thi đấu ấn tượng nhất khi giành đến 6 huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Cùng với Karate, các môn võ cũng đã gặt hái nhiều thành công mặc dù các võ sỹ phải đối mặt với nhiều áp lực trên sân đấu; trong đó Taekwondo đã đóng góp 4 huy chương Vàng, Jujitsu 1 và 1 đến từ Judo.

Đội tuyển Bi sắt cũng đã thi đấu thành công tại giải đấu năm nay khi giành đến 3 huy chương Vàng.

Điền kinh và Bơi, những môn thi đấu được xem là "mỏ vàng" đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 10 huy chương Vàng (mỗi môn có 5 huy chương Vàng).

Bắn súng nhập cuộc muộn hơn nhưng cũng đã đóng góp 3 huy chương Vàng. Canoeing đóng góp 2 huy chương Vàng, trong khi Bowling cũng gây bất ngờ khi giành được huy chương Vàng.

Ba tấm huy chương Vàng còn lại của đoàn thể thao Việt Nam đến từ môn Thể dục dụng cụ.

Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hy vọng các vận động viên sẽ tiếp tục tỏa sáng để nâng cao thành tích cho đoàn Việt Nam.

Tính đến trước ngày thi đấu thứ 6, đoàn thể thao Việt Nam hiện đang xếp vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, đứng sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia.

Đoàn thể thao Thái Lan vẫn đang bứt tốc mạnh mẽ khi giành đến 37 tấm huy chương Vàng trong ngày thi đấu 14/12, nhiều hơn tổng số huy chương Vàng mà Việt Nam đang có được.

Thành tích này giúp Thái Lan đã có được tổng cộng 132 huy chương Vàng, 78 huy chương Bạc và 47 huy chương Đồng, đứng đầu bảng xếp hạng và chắc chắn nắm giữ vị trí này khi kết thúc đại hội.

Đoàn chủ nhà Thái Lan chắc chắn sẽ còn đua tranh quyết liệt trong những ngày thi đấu còn lại để hoàn thành mục tiêu giành 241 huy chương Vàng đề ra trước khi giải đấu khởi tranh.

Đoàn thể thao Indonesia cũng có ngày thi đấu 14/12 thành công khi giành thêm 12 huy chương Vàng, để bỏ xa đoàn Việt Nam trong cuộc cạnh tranh.

Indonesia hiện đang có được 43 huy chương Vàng, 56 huy chương Bạc và 53 huy chương Đồng.

Tuy nhiên, đoàn thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể san lấp khoảng cách này nếu các vận động viên có ngày thi đấu bùng nổ.

Đoàn thể thao Singapore vẫn đứng vững ở vị trí thứ tư với 27 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 33 huy chương Đồng. Singapore bỏ xa đoàn đứng ngay sau mình là Malaysia đến 7 huy chương Vàng.

Trong khi đó, đứng ở vị trí thứ 6, đoàn Philippines cũng đang bám đuổi rất quyết liệt với 17 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 69 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt là Myanmar (3 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc, 23 huy chương Đồng), Lào (2, 4, 13), Brunei (0, 3, 4) và Timor Leste (0, 0, 2)./.

