SEA Games 33 ngày 14/12: Chờ 'mưa vàng' đưa đoàn Việt Nam trở lại top 2

Hôm nay (14/12), đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại SEA Games 33 với nhiều hy vọng sẽ giành được "cơn mưa" huy chương Vàng.

Điền kinh - môn được xem là "mỏ vàng" tiếp tục mang đến kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều thành tích ấn tượng như trong những ngày qua.

Hai chị em Thanh Phúc và Thành Ngưng hứa hẹn sẽ tỏa sáng để cán đích đầu tiên ở nội dung đi bộ, trong khi Hoàng Nguyên Thanh bước vào thi đấu marathon nam.

Các môn võ cũng sẽ tiếp tục bước vào thi đấu, trong đó Karate được kỳ vọng sau khi lập "hat-trick vàng" trong ngày thi đấu hôm qua.

Cử tạ cũng sẽ cạnh tranh 3 huy chương Vàng và niềm tin được đặt vào Trần Minh Trí, Quàng Thị Tâm và Nguyễn Đức Toàn.

Ngoài những cái tên kể trên, thể thao Việt Nam hôm nay cũng đặt kỳ vọng ba "nữ thần" Trịnh Thu Vinh, Dương Thúy Vi và Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Trịnh Thu Vinh khởi đầu cho hành trình chinh phục tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp bằng nội dung 10m súng ngắn hơi sở trường.

Tại SEA Games 33, Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu các nội dung 10m súng ngắn hơi (cá nhân, đồng đội), 25m súng ngắn thể thao (cá nhân, đồng đội) và đặc biệt là nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội nam nữ.

SEA Games 33 được xem là cơ hội vàng để Trịnh Thu Vinh “giải cơn khát” huy chương Vàng, đồng thời khẳng định vị thế số một Đông Nam Á.

Thu Vinh sẽ bắt đầu cho hành trình của mình khi bước vào thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi trong ngày hôm nay.

Dương Thúy Vi cũng sẽ chính thức nhập cuộc trong ngày thi đấu hôm nay để cạnh tranh với niềm hy vọng sẽ mang vàng về cho đoàn Việt Nam.

Dương Thúy Vi là một trong những vận động viên wushu thành công nhất Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ từ SEA Games, châu Á đến thế giới.

Với đẳng cấp, kinh nghiệm và bản lĩnh đã được khẳng định, Thúy Vi luôn là niềm hy vọng vàng hàng đầu của wushu Việt Nam ở mỗi kỳ Đại hội.

SEA Games 33 cũng chứng kiến việc Thúy Vi trở lại nội dung đối luyện nữ sau 12 năm, bắt cặp cùng Nguyễn Thị Hiền.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng sẽ chính thức bước vào thi đấu với hy vọng giành huy chương Vàng sau khi cô không có cơ hội tham gia SEA Games 32 vì chủ nhà Campuchia gạt bắn cung khỏi danh sách thi đấu.

Ngoài những bộ môn và các gương mặt kể trên, đoàn thể thao Việt Nam hôm nay còn tham dự nhiều môn thi đấu và tất cả đều được kỳ vọng sẽ thành công để góp vào thành tích chung của đoàn tại SEA Games 33.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33: Thái Lan bứt tốc, Việt Nam mất top 2 Đoàn thẻ thao Việt Nam đã có thêm 6 huy chương Vàng trong ngày 13/12 nhưng đã không thể giữ được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Trong ngày thi đấu hôm nay, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm lớn đến môn bóng đá nữ khi Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận bán kết với Indonesia.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang rất quyết tâm giành chiến thắng để thẳng tiến vào chung kết và hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng.

Tính đến trước ngày thi đấu thứ 5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 30 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng.