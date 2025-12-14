Trịnh Thu Vinh giành 2 HCV, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã thi đấu thăng hoa để lập cú đúp huy chương Vàng ngay trong ngày đầu nhập cuộc tại SEA Games 33.

Trịnh Thu Vinh là một trong những cái tên được kỳ vọng giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng cao thành tích trong ngày thi đấu hôm nay (14/12).

Đáp lại sự kỳ vọng đó, Thu Vinh cùng các đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng đã tỏa sáng để mang về huy chương vàng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ.

Ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng kết thúc bài thi với 1.711 điểm, bỏ xa hai đội xếp sau là Thái Lan (1.702 điểm) và Malaysia (1.701 điểm).

Thành tích này cũng giúp các nữ xạ thủ của đội tuyển Bắn súng Việt Nam phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này.

Đáng chú ý, đây cũng chính là tấm huy chương Vàng SEA Games mà Trịnh Thu Vinh giành được sau hai lần góp mặt ở sân chơi này.

Ngay sau màn khởi đầu ấn tượng, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang tiếp tục ghi dấu ấn khi bước vào cuộc tranh tài ở nội dung cá nhân súng ngắn 10m nữ.

Trong chung kết, Trịnh Thu Vinh tiếp tục thi đấu tập trung cao độ và xuất sắc kết thúc bài thi với thành tích 242,7 điểm.

Kết quả này không chỉ giúp xạ thủ Thu Vinh có huy chương Vàng cá nhân đầu tiên, mà còn phá kỷ lục SEA Games.

Ở nội dung này, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang cũng đã thi đấu xuất sắc, ghi được 251,7 điểm, giành huy chương Bạc.

Trịnh Thu Vinh (phải) giành HCV và Nguyễn Thùy Trang giành HCB nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chia sẻ cảm xúc sau khi lập cú đúp huy chương Vàng, Trịnh Thu Vinh nói: "Ngày hôm nay cũng là ngày thi đấu áp lực đối với em, nhưng cũng may em và đồng đội đã cố gắng giành 2 huy chương Vàng về cho đất nước mình."

"Em gặp đôi chút áp lực từ kỳ vọng của mọi người dẫn đến bài thi tiêu chuẩn không được ưng ý. Tuy nhiên, em đã khắc phục được để vững vàng cho chung kết."

Mặc dù giành 2 huy chương Vàng và liên tiếp phá kỷ lục song Thu Vinh khá khiêm tốn khi cho rằng việc phá kỷ lục SEA Games chỉ là may mắn mà có được.

"Trong khi bắn em không nghĩ rằng mình sẽ phá kỷ lục mà chỉ cố gắng bám sát phương pháp của mình và ban huấn luyện viên đặt ra," cô nói.

Tại SEA Games 33, ngoài nội dung 10m súng ngắn hơi, Trịnh Thu Vinh còn tham gia tranh tài ở các nội dung 25m súng ngắn thể thao (cá nhân, đồng đội) và nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội nam nữ.

Cú đúp huy chương Vàng ngày ra quân chắc chắn sẽ là động lực để Thu Vinh cũng như các đồng đội ở đội tuyển Bắn súng Việt Nam giành thêm những kết quả tốt nhất.

Với thành tích của Bắn súng, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 32 huy chương Vàng, 31 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam bám sát Indonesia trong cuộc cạnh tranh top 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Tính đến thời điểm này, đoàn Indonesia cũng đã có được 32 huy chương Vàng như đoàn thể thao Việt Nam, nhưng xếp trên nhờ hơn khi có 44 huy chương Bạc và 36 huy chương Đồng./.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất sáng 14/12 Sau 4 ngày thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 30 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng.