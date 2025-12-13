Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33: Thái Lan bứt tốc, Việt Nam mất top 2

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 6 huy chương Vàng trong ngày thi đấu chính thức thứ tư tại SEA Games 33.

6 tấm huy chương Vàng mà Việt Nam có được đến từ các môn Karate, Taekwondo và Điền kinh.

Các vận động viên Đội tuyển Karate đã thi đấu ấn tượng để "mở hàng" cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (13/12) bằng "hat-trick" huy chương Vàng.

Hoàng Thị Mỹ Tâm là người giành huy chương Vàng đầu tiên khi đánh bại Maneevan của chủ nhà Thái Lan ở chung kết hạng cân 61kg.

Tiếp nối thành công của Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thanh Trường cũng đã có màn ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng trước Arif của Indonesia ở chung kết hạng cân 84kg nam.

Cú "hat-trick vàng" của Karate được hoàn tất khi Đinh Thị Hương giành chiến thắng trước Yefanz của đoàn thể thao Indonesia ở chung kết hạng cân 68kg nữ.

Tiếp nối thành công của Karate, đội tuyển Taekwondo cũng đóng góp thêm 1 huy chương Vàng với màn thi đấu ấn tượng của Trần Thị Ánh Tuyết.

Ở chung kết hạng cân 57kg, Ánh Tuyết đã phải chịu áp lực rất lớn khi đối đầu võ sỹ Harnsujin của chủ nhà Thái Lan song vẫn thi đấu bình tĩnh để thắng chung cuộc 2-1 (7-2, 13-13 và 8-3).

Ở môn Điền kinh, những niềm hy vọng giành huy chương Vàng của Việt Nam đã không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ.

Trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch khi cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 27 giây 13.

Lê Thị Tuyết cũng có ngày thi đấu thành công khi cán đích thứ hai với 16 phút 34 giây 06, để giành huy chương Bạc nội dung này.

Tính đến 21 giờ ngày 13/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 30 huy chương Vàng, 27 huy chương Bạc và 53 huy chương Đồng.

Thành tích này đã không thể giúp đoàn thể thao Việt Nam giữ được vị trí thứ 2 khi Indonesia có màn tăng tốc mạnh mẽ.

Theo bảng tổng sắp từ ban tổ chức, trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Indonesia giành đến 11 huy chương Vàng, để nâng thành tích của mình lên 31 huy chương Vàng, 42 huy chương Bạc và 35 huy chương Đồng.

Cục diện này hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đoàn Việt Nam và Indonesia trong những ngày thi đấu tiếp theo của SEA Games 33.

Trong khi đó, đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ khi giành đến 28 huy chương Vàng trong ngày 13/12, gần bằng với tổng số huy chương Vàng mà Việt Nam có được.

Kết quả này giúp Thái vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 94 huy chương Vàng, 59 huy chương Bạc và 35 huy chương Đồng.

Với những gì đã thể hiện, đoàn thể thao Thái Lan hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu giành đến 241 huy chương Vàng chung cuộc để thiết lập nên cột mốc mới trong lịch sử SEA Games.

Đoàn Singapore vẫn đang nắm giữ vị trí thứ tư với 16 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc và 25 huy chương Đồng. Tuy nhiên, họ đang để cho Malaysia bám sát ngay sau chỉ với 1 huy chương Vàng ít hơn (15, 14, 47).

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 lần lượt thuộc về Philippines, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste./.