Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 11/12: Đoàn Việt Nam bứt phá mạnh mẽ

Đoàn thể thao Việt Nam đã có ngày thi đấu ấn tượng để bứt phá mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 (ngày 11/12), đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thêm 10 huy chương Vàng.

10 tấm huy chương Vàng mà đoàn Việt Nam giành được trong ngày hôm nay đến từ các môn Karate, Taekwondo, Jujitsu, Thể dục dụng cụ, Judo, Điền kinh và Bơi.

Các nữ vận động viên Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên chính là những người "mở hàng" trong ngày 11/12 khi giành huy chương Vàng nội dung quyền biểu diễn karate đồng đội nữ.

Các cô gái của chúng ta đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết.

Tiếp nối thành công của Karata, Nguyễn Hồng Trọng cũng đã tỏa sáng với huy chương Vàng khi đánh bại Tumakaka của Indonesia ở hạng cân 54kg môn Taekwondo.

Thành tích này giúp Taekwondo Việt Nam có tấm huy chương Vàng thứ 2 sau thành tích ấn tượng ở ngày ra quân của Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân.

Trong ngày hôm nay, Thể dục dụng cụ cũng đã bước vào thi đấu và đã gặt hái thành công với cú đúp "vàng." Nguyễn Ngọc Xuân Thiện giành huy chương Vàng nội dung ngựa quay, còn Nguyễn Văn Khánh Phong giành huy chương Vàng nội dung vòng treo.

Nguyễn Văn Khánh Phong giành HCV nội dung vòng treo. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội tuyển Jujitsu cũng đã có tấm huy chương Vàng thành công sau khi Đặng Đình Tùng đánh bại võ sỹ Philippines ở chung kết hạng cân 69kg.

Trong khi đó, hai võ sỹ Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh cũng đã giành huy chương Vàng đầu tiên cho Judo với chiến thắng ở chung kết nội dung Nage no Kata.

Cũng trong ngày hôm nay, hai "mỏ vàng" của Việt Nam là Điền kinh và Bơi cũng đã xuất sắc đóng góp thêm 4 huy chương Vàng.

Hồ Trọng Mạnh Hùng giành huy chương Vàng đầu tiên cho Điền kinh khi xếp đầu ở nội dung nhảy 3 bước nam, trong khi Bùi Thị Ngân về nhất trên đường chạy 1.500m nữ.

Trên đường đua xanh, Phạm Thanh Bảo khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường bơi ếch khi chiếm ưu thế từ đầu và cán đích nội dung bơi 100m ếch với thời gian 1 phút 01 giây 43.

Ngay sau đó, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung 4x200m bơi tự do nam tại SEA Games 33.

"Bộ tứ nam thần" của Đội tuyển Bơi Việt Nam đã thi đấu bùng nổ để cán đích đầu tiên với thời gian 7 phút 12 giây 67.

Trong ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam còn liên tiếp đón tin vui từ bóng đá khi cả U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ đều giành chiến thắng để ghi tên mình vào bán kết.

Như vậy, tính đến 21 giờ ngày 11/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 47 huy chương, trong đó có 14 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 25 huy chương Đồng.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam bứt tốc mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Phần thi của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung bơi 4x200 m tự do nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 vẫn đang thuộc về đoàn chủ nhà Thái Lan.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Thái Lan giành thêm 18 huy chương Vàng, để củng cố ngôi đầu với 37 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Indonesia có thêm 5 huy chương Vàng để đứng vị trí thứ ba với tổng cộng 10 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Singapore đứng thứ tư với 6 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng. Tuy nhiên, họ đang để cho Philippines bám sát ngay sau.

Sau hai ngày thi đấu, Philippines đã giành được 5 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 20 huy chương.

Đoàn Malaysia đứng vị trí thứ 6 với 3 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Myanmar đứng vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp với 2 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Lào tiếp tục đứng thứ 8 với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng. Hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về Brunei và Timor Leste./.