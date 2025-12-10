Thể thao

SEA Games 33: Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân

Với thành tích 2 phút 03 giây 11, vận động viên Trần Hưng Nguyên đã về đích đầu tiên ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam; còn Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương đồng với 2 phút 04 giây 19.

Chiều 10/12, vận động viên Trần Hưng Nguyên đã về đích đầu tiên ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 2 phút 03 giây 11, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được ở 3 kỳ SEA Games 30, 31 và 32.

Về nhì là vận động viên Gian Christopher San của đoàn thể thao Philippines.

Cùng ở nội dung này, vận động viên Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương đồng với 2 phút 04 giây 19.

Trong vòng chung kết 200m bơi bướm nữ diễn ra ngay sau đó, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên đã cán đích thứ hai và giành huy chương bạc với thành tích 2 phút 12 giây 10.

Giành huy chương vàng ở nội dung này là vận động viên nước chủ nhà Thái Lan Kamonchanok Kwwanmuang với thành tích 2 phút 11 giây 78./.

