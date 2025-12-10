Lễ hội Ánh sáng Deepavali: Hành trình trao gửi giá trị tốt đẹp cho nhân loại

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Deepavali vừa được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể, đồng thời tiếp nối chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa Nam Á tại Việt Nam.

“Kết nối từ trái tim, từ thế hệ này đến thế hệ khác” là tinh thần xuyên suốt của Lễ hội Ánh sáng Deepavali – lễ hội mang sứ mệnh soi sáng thế giới bằng hạnh phúc và khơi mở ánh sáng nội tâm trong mỗi con người.

Ngày 10/12, không khí ấy được tái hiện trọn vẹn tại Đại sứ quán Ấn Độ (Hà Nội). Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Deepavali vừa được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể, đồng thời tiếp nối chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa Nam Á tại Việt Nam.

Với người Ấn Độ, Deepavali là hành trình hiến dâng những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại và muôn loài. Không gian sự kiện được bài trí rực rỡ với sắc màu đặc trưng, ánh đèn lung linh và âm nhạc truyền thống, tạo nên bầu không khí vừa huyền ảo vừa linh thiêng, thể hiện tinh thần “ánh sáng chiến thắng bóng tối”.

Buổi lễ hôm nay là bước khởi đầu để đưa Deepavali đến gần hơn với công chúng, hướng tới sự lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành cầu nối lâu dài, giúp khán giả Việt Nam hiểu hơn về văn hóa Ấn Độ. Chương trình cũng góp phần tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ Việt Nam-Ấn Độ./.