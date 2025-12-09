Lời tự sự bằng hình ảnh của Đại sứ Philippines tại Việt Nam

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Triển lãm nhiếp ảnh "Nơi ánh mắt giao hòa: Lời tự sự bằng hình ảnh qua những hành trình thơ ca" của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Baños Montealegre chính thức khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và người yêu nghệ thuật.

Triển lãm giới thiệu 87 tác phẩm ghi lại hành trình giao hòa giữa nghệ sỹ Meynardo Los Baños Montealegre và ống kính máy ảnh. Trong những chuyến đi từ Bắc vào Nam, phong cảnh Việt Nam hiện lên qua lăng kính của ông như một bức tranh sống động, kể lại những câu chuyện về vùng đất, con người.

Từ cộng đồng người H’Mông nơi núi cao Hà Giang, những cột đá vôi sừng sững Hạ Long, Ninh Bình đến vẻ trầm mặc của phố cổ Hội An, một sớm bình minh trên biển Đà Nẵng, Vũng Tàu... đã phác họa một Việt Nam đa hình, đa sắc, vừa quen thuộc vừa đậm chất thơ.

Nhiều tác phẩm được chú ý như "Những sắc màu Hội An," "Thác Bản Giốc" (Cao Bằng), "Bình minh ló rạng" (Đà Nẵng), "Sau một ngày lao động," "Hoa núi nở rộ," "Những nghệ sỹ khèn" (Hà Giang cũ), "Tảng đá" (Vũng Tàu cũ), "Chạy theo mùa Hè" (Hà Nội), "Cây trầm hương bị lãng quên" (Mộc Châu), "Hòa Bình - trời quang mây tạnh"…

Bộ sưu tập đưa người xem đi qua những hành trình ẩn dụ: đó là bước chân của du khách, đường vòng một đời người, dấu vết thời gian trên từng miền cảnh sắc. Mỗi khung hình là minh chứng cho việc nhìn gần hơn, sâu hơn để nhận ra những điều phi thường ẩn trong những điều tưởng như bình dị nhất.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Meynardo Los Baños Montealegre chia sẻ, ông không phải là người giỏi diễn thuyết, chỉ là một “người kể chuyện thầm lặng."

Những điều ông muốn truyền tải đều đã nằm trong các câu chuyện bằng hình ảnh được ghi lại trong suốt nhiệm kỳ công tác 5 năm tại Việt Nam. Ông gắn bó với mảnh đất này với tư cách một nhà ngoại giao, cũng là người đam mê nhiếp ảnh. Với ông, nhiếp ảnh là “nhìn bằng trái tim” để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp cuộc sống.

Ông cho rằng trong ngoại giao, có những thời điểm “con người không thể nhìn thẳng vào mắt nhau” vì khác biệt về văn hóa, lịch sử hay bối cảnh, nhưng thời gian sẽ tạo nên sự hòa hợp khi “ánh mắt gặp nhau và trái tim chạm đến nhau," sự hiểu biết sâu sắc được thiết lập. Chính vì vậy, chủ đề triển lãm “Nơi ánh nhìn giao hòa” là cách ý nghĩa nhất để ông khép lại nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Triển lãm cũng là hành trình giúp ông hiểu sâu hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia trong năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Baños Montealegre phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phương Thanh/TTXVN)

Đại sứ Montealegre cho biết nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 1/2026. Nhân dịp này, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương cùng nhân dân Việt Nam vì sự hỗ trợ dành cho cá nhân ông và Đại sứ quán Philippines trong thời gian qua.

Nhiếp ảnh là một trong những niềm đam mê của Đại sứ Meynardo Los Baños Montealegre. Ông từng tổ chức, tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật quốc tế, tiêu biểu như triển lãm ảnh cá nhân "Hình ảnh và ấn tượng" tại Phòng trưng bày Trung tâm Philippines (New York, Hoa Kỳ), Triển lãm "Bộ sưu tập sắc màu cuộc sống" tại phòng tranh JMA (Vienna, Áo), "Internationale Foire d'Automne Herbstmesse" tại LuxExpo (Luxembourg), "Những sắc màu văn hóa" tại Hà Nội nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines...

Tại Cuộc thi ảnh và video “Happy Vietnam 2024," tác phẩm của ông được bình chọn là “Bức ảnh được yêu thích nhất." Ông cũng là tác giả cuốn sách ảnh nghệ thuật “Người kể chuyện không qua ngôn từ” được Viện Ngoại giao Philippines xuất bản năm 2022.

Triển lãm mở cửa đến ngày 10/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội./.

