Triển lãm khoa học Đức: Gợi mở những suy tư về kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Ngày 24/3, Viện Goethe Hà Nội và Hội Max Planck phối hợp tổ chức triển lãm “Vũ trụ. Con người. Trí thông minh” (UMI) tại Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận những thành tựu nghiên cứu khoa học tiên tiến của Đức, đồng thời mở ra không gian khám phá các câu hỏi lớn của thời đại.

Xoay quanh hành trình nhận thức về thế giới và chính con người, triển lãm đặt ra hàng loạt vấn đề mang tính nền tảng: Vũ trụ hình thành như thế nào, liệu có sự sống ngoài Trái đất? Loài người tiến hóa ra sao từ nguồn gốc cách đây khoảng 1,5 triệu năm tại châu Phi để trở thành một loài có mặt trên toàn cầu?

Ở trung tâm của những câu hỏi ấy là bộ não con người – nơi sản sinh nhận thức, tư duy, cảm xúc và khả năng ra quyết định. Triển lãm cũng gợi mở những suy tư về “Kỷ Nhân sinh” khi tác động của con người đang định hình mạnh mẽ hành tinh, cũng như đặt ra vấn đề về trí tuệ nhân tạo: Bản chất, cách thức phát triển và những giới hạn đạo đức trong mối quan hệ giữa con người và máy móc.

Những nội dung này được thể hiện thông qua 5 chủ đề chính: Vũ trụ, Lịch sử loài người, Bộ não, Kỷ Nhân sinh và Trí tuệ nhân tạo.

Triển lãm được thiết kế theo hướng trực quan, dễ tiếp cận, kết hợp đa dạng hình thức như văn bản, hình ảnh, đồ họa, sắp đặt, hoạt hình, phim, podcast và các yếu tố tương tác ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, UMI không chỉ mang lại cái nhìn tổng quan cho công chúng mà còn cung cấp chiều sâu tri thức cho những người quan tâm đến khoa học.

Chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm, bà Sabine Wilmes, Phó Giám đốc Viện Goethe Hà Nội, cho hay chủ đề xuyên suốt của triển lãm là khơi gợi sự tò mò khám phá tri thức, được thể hiện qua năm lĩnh vực tiêu biểu: Vũ trụ bao la, Nguồn gốc loài người, Bộ não con người, Thế giới do con người tạo ra – Kỷ Nhân sinh, và Trí tuệ nhân tạo – khoa học hay viễn tưởng?

Bà cũng nhấn mạnh triển lãm không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng mà còn giới thiệu những thành tựu nghiên cứu tiên tiến tại Đức. Đồng thời, triển lãm cũng hướng tới việc giúp người học tiếng Đức và những ai quan tâm đến nước Đức nhận thấy rằng nghiên cứu khoa học giữ một vị trí quan trọng trong văn hóa Đức.

Phó Giáo sư Nguyễn Đắc Trung, Trưởng Ban Hợp tác và Kết nối của Đại học Bách Khoa Hà Nội, bày tỏ sự tin tưởng rằng triển lãm sẽ mang lại giá trị thiết thực cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên cũng như những ai quan tâm đến khoa học và công nghệ.

"Hy vọng triển lãm sẽ khơi dậy sự tò mò, truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới và khuyến khích người tham quan tiếp tục khám phá các câu hỏi khoa học lớn của thời đại," Phó Giáo sư Nguyễn Đắc Trung nói.

Triển lãm mở cửa tự do tại tầng 1, nhà C7, Đại học Bách khoa Hà Nội, từ 8h đến 18h từ nay đến 23/4. Sau đó, triển lãm sẽ đến với công chúng tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn hấp dẫn cho những người yêu khoa học và mong muốn khám phá thế giới qua lăng kính tri thức hiện đại./.

Tăng cường sự hiện diện của ngành Xuất bản Việt Nam tại hội sách lâu đời ở Đức Đại diện Hội Sách Frankfurt khẳng định luôn hỗ trợ hết mình cho hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc tại Hà Nội và Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn Việt Nam tham gia hội sách tại Đức hàng năm.