Chiếu phim đắt khách nhất phòng vé Hàn Quốc tại Việt Nam

Park Ji-hoon trong vai vị vua trẻ và Yoo Hai-jin (phải) - người trưởng làng tốt bụng. (Ảnh từ phim)

"Dưới bóng điện hạ" (The King's Warden), phim Hàn Quốc đang sở hữu doanh thu cao nhất mọi thời, sẽ được chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/4.

Hiện phim đã bán được hơn 14,7 triệu vé, đứng thứ ba trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc chỉ sau "Đại thủy chiến" (The Admiral: Roaring Currents, 17,6 triệu vé) và "Nghề siêu dễ" (Extreme Job, 16,2 triệu vé).

Xét về doanh thu, "Dưới bóng điện hạ" đang dẫn đầu với 142 tỷ won, vượt qua mốc của "Đại thủy chiến" 135,7 tỷ won và loạt "bom tấn" Hollywood như các phim "Avengers," "Frozen" hay "Avatar."

"Dưới bóng điện hạ" thuộc thể loại lịch sử, chính kịch, kể câu chuyện có thật về vua Danjong (1441-1457) - vua thứ sáu của triều đình Joseon tại Hàn Quốc.

Vua cha mất sớm nên ông buộc phải lên ngôi khi mới 12 tuổi. Hai năm sau, ông bị người chú nổi dậy và truất ngôi, sau đó chịu lưu đày tới làng Yeongwol ở tỉnh Gangwon. Tại đây, vị vua 16 tuổi bắt đầu trải nghiệm cuộc sống mới với những mặc cảm và bi kịch trong quá khứ.

Theo đó, "Dưới bóng điện hạ" không đi theo lối tiểu sử hoặc sử thi hoành tráng, mà tập trung vào góc độ nhân văn, số phận con người trong nỗi cô độc, song song với sự tương tác, gắn kết và niềm tin.

Trang Asian Movie Pulse nhận xét phim mang đến trải nghiệm dễ chịu và sâu sắc: "Câu chuyện không bị thổi phồng, được kể với mức độ kịch tính vừa phải. Các nhân vật còn thường xuyên bị trêu chọc. Tuy vậy phim không hề làm giảm giá trị của họ, mà khiến họ trở nên 'người' hơn."

Trước khi đến Việt Nam, "Dưới bóng điện hạ" đã được chiếu tại Đài Loan, Bắc Mỹ, Úc... Phim đạt 97% phản hồi tích cực từ khán giả trên nền tảng Rotten Tomatoes, gây ấn tượng nhờ diễn xuất chân thành, gần gũi, các chi tiết hài hước xen lẫn với xúc động.

Thành công của phim còn kéo theo trào lưu du lịch tới làng Yeongwol ở tỉnh Gangwon, nơi có di tích lăng mộ của vua Danjong được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Chính quyền địa phương ghi nhận đã có hơn 1 triệu vé bán ra chỉ riêng trong tháng 2 sau khi phim ra mắt./.

Khởi quay phim "Hoàng hậu cuối cùng" về Nam Phương Hoàng hậu Phim thuộc thể loại lịch sử hư cấu, kể về cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu, cuộc hôn nhân không hạnh phúc với vua Bảo Đại và số phận của bà trước những chính biến thời cuộc.