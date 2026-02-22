Bộ phim “Gelbe Briefe” giành giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin

Tối 21/2, tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Berlin (Berlinale) lần thứ 76, bộ phim chính kịch “Gelbe Briefe” (Những bức thư vàng) của đạo diễn İlker Çatak đã giành giải Gấu Vàng cho Phim xuất sắc nhất.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, một bộ phim của đạo diễn người Đức đoạt giải thưởng cao nhất của Berlinale.

“Gelbe Briefe” kể câu chuyện về một cặp nghệ sỹ người Thổ Nhĩ Kỳ trong giới sân khấu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), bày tỏ lập trường chính trị, sau đó mất việc làm và rơi vào khủng hoảng tài chính. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận trực diện các vấn đề chính trị-xã hội đương đại.

Ở hạng mục diễn xuất, Sandra Hüller được trao giải Gấu Bạc cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim “Rose” của đạo diễn người Áo Markus Schleinzer.

Trong phim, Hüller hóa thân thành một phụ nữ sống ở thế kỷ 17 cải trang thành đàn ông để tìm kiếm cuộc sống tự do tại một ngôi làng hẻo lánh. Khi thân phận bị phát hiện, cô phải đối mặt với sự trừng phạt khắc nghiệt của cộng đồng.

Sandra Hüller từng đoạt giải Gấu Bạc năm 2006 với phim “Requiem” và được đề cử Giải Oscar cách đây 2 cho vai chính trong “Anatomie eines Falls."

Phát biểu tại lễ bế mạc, Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Berlin, Tricia Tuttle, nhấn mạnh sự kiện này là nơi bảo vệ quyền tự do sáng tác và phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử.

Trong thời gian diễn ra liên hoan, đã xuất hiện tranh luận liên quan đến phát biểu của Chủ tịch Ban giám khảo Wim Wenders về vai trò của điện ảnh trước các vấn đề chính trị quốc tế.

Ông Wenders cho rằng điện ảnh và mạng xã hội nên được coi là những “ngôn ngữ bổ sung cho nhau," trong đó điện ảnh luôn gắn với lòng trắc ẩn và tính phức hợp của đời sống./.

