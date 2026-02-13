Diễn viên Quốc Tuấn hào hứng trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng

Xuân Hinh-Quốc Tuấn đối đầu trong "Mùi phở." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Trong khoảng hai năm gần đây, khán giả nhiều lần gặp lại diễn viên Quốc Tuấn qua màn ảnh lớn. Dù chỉ nhận các vai nhỏ, đây được coi là màn tái xuất của nghệ sỹ sau thời gian dài vắng bóng.

Gần đây nhất ông đóng “Mùi phở” - chiếu dịp Tết, trong vai ông thông gia đối đầu với nhân vật của Xuân Hinh. Hai người bán hàng đối diện nhau, người bán phở gà, người bán phở bò, thường xuyên chí chóe.

“Tôi thích đóng vai hài vì không gì hạnh phúc bằng làm cho khán giả cười. Đọc kịch bản là tôi bị thuyết phục ngay vì có những phân đoạn trêu chọc Xuân Hinh,” Quốc Tuấn chia sẻ.

Trong phim, diễn viên còn có một pha bất ngờ ngã vì bị đột quy, phải đeo bộ máy quay trên người để quay trực diện. Vai tuy nhỏ nhưng giúp thúc đẩy tuyến truyện trung tâm.

Ở tuổi 65, diễn viên Quốc Tuấn tuổi chia sẻ đam mê lửa nghề luôn cháy, nhưng phải tạm gác sang một bên để lo cho Bôm - cậu con trai sinh năm 2002 của ông bị mắc hội chứng xương cứng sớm cục bộ và bị hẹp đường thở.

Ngoài ra, một lý do khác là Quốc Tuấn muốn tìm kịch bản ưng ý.

“Khi nhận một vai diễn, tôi không phân là vai hài hay bi, chính diện hay phản diện, mà phải đầy thăng trầm để diễn viên bộc lộ hết khả năng của mình. Tất nhiên, vai hay phải nằm trong một tổng thể kịch bản tốt. Nên khi đọc mà thấy kịch bản hấp dẫn, tôi sẽ nhận ngay,” ông chia sẻ.

Diễn viên Quốc Tuấn cùng bạn diễn Xuân Hinh trong một buổi giao lưu. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ngoài "Mùi phở," sau nhiều năm, nghệ sỹ Quốc Tuấn lần đầu nhận vai chính ở dự án phim độc lập có tên “Hearing.” “Tôi nhận không phải vì vai chính, mà vì phim rất khác biệt, không thể gọi tên. Khó có thể định hình vai của tôi là chính diện hay phản diện, nhưng đầy triết lý, đầy lòng trắc ẩn và các cung bậc cảm xúc,” diễn viên chia sẻ.

Dự án kéo dài 3 tháng, quay chủ yếu trong rừng ở Lâm Đồng và Nam Cát Tiên. Đây cũng là lần hiếm hoi diễn viên Quốc Tuấn xa nhà lâu đến vậy. Thời gian này, Bôm được mẹ chăm sóc.

Do điều kiện quay sáng sớm lúc 4 giờ và nghỉ muộn, có khi 12 giờ đêm, 2 giờ sáng mới xong việc, nên ông phải tranh thủ từng khoảnh khắc nghỉ để chạy đi bắt sóng, gọi về cho con.

Nghệ sỹ Quốc Tuấn và con trai chụp ảnh Tết năm 2023. (Ảnh: Torano)

Bôm từng phải trải qua 13 cuộc đại phẫu thuật liên quan đến định hình khuôn mặt, đường thở, phải đeo khung kim loại… được thực hiện ở cả trong và ngoài nước.

Cùng nhau trải qua nhiều gian khó, đau đớn và nhọc nhằn, diễn viên Quốc Tuấn và bé Bôm trở thành câu chuyện xúc động cho nghị lực và tình cảm cha con thiêng liêng./.

Nghệ sỹ Quốc Tuấn sinh năm 1961 tại Hà Nội, ghi dấu màn ảnh nhỏ qua các phim "12A và 4H" (1994) và "Người vác tù và hàng tổng" (1999)... Ông tạm rời xa màn ảnh từ 2008 để tập trung chăm sóc cho con. Trong những năm qua, diễn viên Quốc Tuấn thường nhận viết kịch bản, làm đạo diễn các dự án phim ngắn, TVC (quảng cáo) để trang trải cuộc sống. Từ 2024, nghệ sỹ Quốc Tuấn bắt đầu xuất hiện trở lại trong nhiều phim như “Cu li không bao giờ khóc” (2024), “Mưa trên cánh bướm” và “Người vợ cuối cùng” (2025), mỗi phim dành được những thành công nhất định. Nói về cát-xê, ông nói không đặt nặng. Đối với phim nghệ thuật, nghệ sỹ thì chỉ yêu cầu mức đủ để tái sản xuất. Với các phim thương mại, ông nói may mắn được các đoàn đánh giá tốt, trả thù lao xứng đáng để không phải lo nghĩ gì.

