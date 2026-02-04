Mỹ Tâm tái xuất đường đua phim với "người tình màn ảnh" Mai Tài Phến

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trên phim trường "Tài." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Mỹ Tâm trở lại đường đua điện ảnh đầu năm 2026 trong vai trò nhà sản xuất phim "Tài." Mai Tài Phến làm tác giả kịch bản, đồng thời đóng chính và làm đạo diễn.

"Tài" thuộc thể loại tâm lý, gia đình và hành động, diễn ra ở vùng miền Tây sông nước. Phim xoay quanh nam chính cùng tên, một người từng mắc sai lầm, muốn "hoàn lương" nhưng bị quá khứ không ngừng đeo bám.

Mai Tài Phến trong phim có diện mạo lầm lì, làn da rám nắng. Video teaser tiết lộ anh đang phải chạy đua để trả một món nợ khổng lồ. Gắn liền với anh không chỉ có tham vọng cá nhân, mà còn cả trách nhiệm phải báo hiếu gia đình và nỗi đau đáu sợ mất đi người thân.

Diễn viên sinh năm 1991 cho biết đã ấp ủ chất liệu từ lâu, lấy cảm hứng từ những chuyện có thật trong đời sống. Song song cùng lúc hai vai trò, Mai Tài Phến nói cảm thấy thích thú và phù hợp vì việc này trau dồi kinh nghiệm diễn xuất cho anh.

"Khi diễn, tôi quên đi vai trò đạo diễn để tập trung. Hết cảnh, ra nhìn monitor (màn hình) tôi lại thành đạo diễn, quan sát bản thân và các bạn diễn xem đã đúng như hình dung của mình chưa. Tôi may mắn được các anh chị diễn viên hỗ trợ, đều làm rất hay và đúng tâm lý, như vậy đã là đúng mong muốn rồi," nam diễn viên chia sẻ.

Tạo hình nam chính trong phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Ở vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm cho biết đã cân nhắc kịch bản một năm, đến khi cảm thấy đã đủ duyên mới chính thức tham gia.

"Đối với tôi làm nghệ thuật phải có đủ duyên và có nhiều cảm hứng. May mắn phim này tạo ra cho tôi nhiều cảm hứng. Vai trò sản xuất cho tôi nhiều niềm vui. Tôi tin Phến sẽ làm tốt nhất khi vừa là biên kịch, vừa đạo diễn và đóng chính" - Mỹ Tâm chia sẻ.

Mỹ Tâm ngoài vai trò nhà tài trợ cũng có một vai nhỏ trong phim. Vai diễn mang tinh thần nhẹ nhàng và tươi sáng. Nhiều khán giả dự đoán cô sẽ tiếp tục đóng cặp với nam chính giống nhiều lần trước đó.

Cặp đôi nhà sản xuất và đạo diễn cho biết có nhiều pha tranh luận trên phim trường. Mai Tài Phến chia sẻ có lúc "cao trào tưởng như có thể vỡ tan," sau đó anh tin tưởng "cô út" Mỹ Tâm, coi những trải nghiệm là kinh nghiệm mới.

Chủ nhân ca khúc "Họa mi tóc nâu" cũng nói thường đặt niềm tin tuyệt đối vào cộng sự, cảm thấy thoải mái khi mời Mai Tài Phến vào các vai trò này.

Nhạc sỹ Khắc Hưng phụ trách nhạc nền phim. Ca khúc gốc (OST) do Mỹ Tâm tự sáng tác và hát tặng bạn diễn kém 10 tuổi.

Dự kiến "Tài" ra mắt ngày 6/3 (18 tháng Giêng) năm 2026, không tham gia trực tiếp đường đua phim Mùng 1 Tết vì "đã có quá nhiều phim cùng công bố ra mắt."

"Cặp tình nhân tin đồn" Mỹ Tâm - Mai Tài Phến trong "Chị trợ lý của anh." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Mai Tài Phến (tên thật Mai Đại Bình) sinh năm 1991 tại Bại Liêu, nay là Cà Mau. Anh tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến nhiều nhất qua hai MV "Em gái mưa" của Hương Tràm và MV "Đừng hỏi em" của Mỹ Tâm năm 2017.

Mỹ Tâm sinh năm 1981 ở Đà Nẵng, nổi tiếng từ thập niên 2000 với loạt ca khúc như "Tóc nâu môi trầm," "Họa mi tóc nâu," "Ước gì," "Mãi yêu"... Cô lần đầu lần đóng phim trong series "Cho một tình yêu" (2010-2010) trên sóng VTV.

Nữ ca sỹ bén duyên điện ảnh lần đầu ở phim hài tình cảm "Chị trợ lý của anh" (2019) thu gần 45 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Tại đây cô đóng cặp lần thứ hai với Mai Tài Phến. Cả hai trở nên thân thiết và thường xuyên cùng xuất hiện trong nhiều sự kiện, trở thành "cặp chị em" nổi tiếng giới giải trí Việt nhưng không chính thức công khai./.

