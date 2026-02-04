Mỹ bắn hạ UAV Iran áp sát tàu sân bay trên Biển Arab

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết tiêm kích F-35 đã bắn hạ UAV Shahed-139 của Iran khi thiết bị này bay áp sát tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên Biển Arab với hành động được đánh giá là hung hăng.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Iran trên Biển Arab; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa một phần; Thụy Điển, Đan Mạch cung cấp hệ thống phòng không gần 300 triệu USD cho Ukrainei.

