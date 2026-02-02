Mỹ và Iran sẵn sàng đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

Mỹ và Iran đều bày tỏ sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.

Kênh truyền hình 12 của Israel ngày 1/2 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar đang phối hợp tổ chức một cuộc gặp giữa Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và các quan chức Iran, dự kiến diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Nếu diễn ra như kế hoạch, cuộc gặp sẽ đánh dấu một bước đi quan trọng trong ngoại giao, mở ra khả năng tái khởi động tiến trình đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.



Phát biểu với CNN, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran và Washington có thể sớm đạt được một thỏa thuận hạt nhân công bằng, đồng thời khẳng định đây là cơ hội quý giá không nên bỏ lỡ. Ông cũng nhấn mạnh rằng một thỏa thuận nhằm đảm bảo không có vũ khí hạt nhân là mục tiêu khả thi và có thể đạt được trong thời gian ngắn.



Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Iran, bất chấp những cảnh báo từ lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Iran sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực.



Giới quan sát nhận định với sự tham gia của các quốc gia trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, cuộc gặp giữa Mỹ và Iran sắp tới có thể là cơ hội lớn để giảm căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước khi cả hai bên đều có những yêu cầu và điều kiện riêng./.

