Sập hầm mỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, 200 người có thể đã thiệt mạng

Những người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị trong khi hoạt động khai thác tại mỏ Rubaya đã tạm thời bị đình chỉ và người dân được lệnh tạm di dời đến nơi trú ẩn ở gần đó.

Phan An
Một khu khai thác khoáng sản. (Ảnh minh họa. Nguồn: AP)
Ngày 1/2, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết ít nhất 200 người có thể đã thiệt mạng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại một mỏ khoáng sản ở miền Đông nước này.

Vụ việc xảy ra hôm 28/1 tại mỏ Rubaya, một khu khai thác coltan lớn do lực lượng phiến quân M23 kiểm soát ở tỉnh Bắc Kivu.

Người phát ngôn của Thống đốc tỉnh này, ông Lumumba Kambere Muyisa, cho biết nguyên nhân sạt lở do mưa lớn.

Hiện những người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Trong khi đó, hoạt động khai thác tại mỏ Rubaya đã tạm thời bị đình chỉ và người dân được lệnh tạm di dời đến nơi trú ẩn ở gần đó.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Chính phủ Congo đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cáo buộc phiến quân khai thác bất hợp pháp và thiếu an toàn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực.

Congo là một trong những nhà cung cấp coltan hàng đầu thế giới, cùng với Australia, Canada và Brazil. Coltan là quặng kim loại màu đen chứa kim loại hiếm tantalum, một thành phần quan trọng trong sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và động cơ máy bay.

Miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong nhiều thập kỷ qua liên tục chìm trong bạo lực do xung đột giữa lực lượng chính phủ và hàng loạt nhóm vũ trang, trong đó có nhóm M23. Tình hình an ninh bất ổn kéo dài đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực.

Theo các số liệu chính thức, hơn 100 nhóm vũ trang đang hoạt động tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến hơn 7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, biến khu vực này thành một trong những nơi đói nghèo nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sập hầm mỏ #Sạt lở #Khoáng sản #CHDC Congo CHDC Congo
