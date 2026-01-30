Brazil bắt giữ nghi phạm có liên hệ với IS chuẩn bị đánh bom liều chết

Cảnh sát Brazil ngày 29/1 bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Người này được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.



Theo thông báo của cảnh sát, trong quá trình điều tra với sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm đang chuẩn bị “lắp ráp một áo vest chứa chất nổ nhằm tiến hành tấn công khủng bố liều chết trên lãnh thổ quốc gia.”



Một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết thêm người đàn ông này bị bắt giữ tại bang Sao Paulo và bị nghi ngờ có liên hệ với IS.



Lâu nay, các tay súng IS thường hoạt động trên lãnh thổ Iraq và Syria nhưng đã giảm đáng kể trong năm ngoái. Tuy nhiên, các chi nhánh của lực lượng này vẫn hoạt động khá mạnh tại châu Phi và cả một phần Trung Đông. Riêng tại Brazil, ngoài vụ bắt giữ trên thì đến nay chưa ghi nhận bất cứ vụ tấn công nào do các tay súng Hồi giáo cực đoan tiến hành./.

