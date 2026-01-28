500 tỷ USD tiền gửi ngân hàng Mỹ có nguy cơ chảy sang stablecoin

Theo ước tính của Standard Chartered công bố ngày 27/1, các đồng tiền điện tử gắn với đồng USD, còn gọi là stablecoin, có thể khiến khoảng 500 tỷ USD tiền gửi bị rút khỏi các ngân hàng Mỹ vào cuối năm 2028.

Phân tích mới này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa các ngân hàng và doanh nghiệp tiền số trong cuộc tranh luận về khung pháp lý điều chỉnh lĩnh vực tài sản số.

Theo ông Geoff Kendrick, Giám đốc toàn cầu bộ phận nghiên cứu tài sản số của Standard Chartered, các ngân hàng địa phương tại Mỹ sẽ là nhóm chịu rủi ro lớn nhất trước nguy cơ dòng tiền gửi bị hút sang stablecoin.

Phân tích của Standard Chartered dựa trên thu nhập biên lãi ròng của các ngân hàng-tức chênh lệch giữa lãi thu được từ hoạt động cho vay và chi phí trả cho tiền gửi.

Năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật thiết lập khung quản lý ở cấp liên bang đối với stablecoin. Đạo luật này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các đồng tiền số neo theo USD.

Những người ủng hộ cho rằng stablecoin có thể được dùng để chuyển và nhận tiền gần như tức thì, dù trên thực tế chúng hiện chủ yếu phục vụ cho hoạt động mua bán, chuyển đổi giữa các loại tiền điện tử khác, như bitcoin.

Luật mới cấm các tổ chức phát hành stablecoin trả lãi trực tiếp trên tiền điện tử, song các ngân hàng cho rằng quy định này vẫn để ngỏ một “kẽ hở,” cho phép bên thứ ba như các sàn giao dịch tiền số trả lợi suất cho người nắm giữ token, qua đó tạo ra sự cạnh tranh mới đối với tiền gửi ngân hàng.

Các nhóm vận động hành lang trong lĩnh vực ngân hàng cảnh báo rằng nếu Quốc hội không sớm bịt kẽ hở này, các ngân hàng có thể chứng kiến làn sóng rút tiền gửi - nguồn vốn chủ yếu của phần lớn tổ chức cho vay - và điều này có thể đe dọa sự ổn định tài chính.

Ở chiều ngược lại, các công ty tiền số phản bác, cho rằng việc cấm họ trả lãi trên stablecoin sẽ mang tính chống cạnh tranh.

Một phiên điều trần nhằm thảo luận và bỏ phiếu về luật tiền điện tử tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã bị hoãn lại hồi đầu tháng này, một phần do bất đồng về cách các nhà lập pháp nên xử lý những lo ngại từ phía ngân hàng.

Ông Kendrick cho biết, quy mô tiền gửi ngân hàng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi stablecoin còn phụ thuộc vào việc các tổ chức phát hành nắm giữ dự trữ ở đâu. Nếu phần lớn dự trữ của stablecoin được gửi trong hệ thống ngân hàng Mỹ, nguy cơ dòng tiền rút khỏi ngân hàng sẽ giảm bớt.

Tuy nhiên, theo ông, hai tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất hiện nay là Tether và Circle đang nắm giữ phần lớn dự trữ dưới dạng trái phiếu Chính phủ Mỹ, đồng nghĩa với việc rất ít dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng./.

