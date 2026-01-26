Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về tàu ngầm hạt nhân và chuyển giao OPCON

Ngày 26/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã hội đàm với ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, nhằm thảo luận nỗ lực của Hàn Quốc trong việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, việc tiếp nhận lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ cùng các vấn đề an ninh cấp thiết khác.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ahn Gyu Back đã dẫn lại bản thông cáo chung được 2 nước công bố sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 10 năm ngoái, cũng như kết quả cuộc họp tham vấn an ninh (SCM) gần đây.

Ông Back nhấn mạnh liên minh Mỹ-Hàn đang đứng trước bước ngoặt lịch sử và kêu gọi hai bên đạt được những kết quả hợp tác quốc phòng thực chất trong năm nay.

Bộ trưởng Ahn Gyu Back cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hàn Quốc tiếp nhận lại OPCON nhằm hiện thực hóa mục tiêu quốc phòng do Hàn Quốc dẫn dắt trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các nỗ lực thúc đẩy hợp tác để đạt được mục tiêu này.

Về phía Mỹ, Thứ trưởng Elbridge Colby cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Hàn Quốc là đồng minh kiểu mẫu của Mỹ.

Hai bên nhất trí cho rằng việc hợp tác để Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ tăng cường năng lực phòng thủ trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời là cột mốc quan trọng đưa quan hệ liên minh lên một tầm cao mới.

Tại hội đàm, hai bên cũng thảo luận về Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới 2026 vừa được Lầu Năm Góc công bố hồi tuần trước.

Trong một diễn biến liên quan, ông Colby cũng đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Lac để thảo luận các vấn đề tồn đọng trong liên minh song phương.

Theo kế hoạch, Thứ trưởng Colby sẽ tới thăm Camp Humphreys - căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ tại thành phố Pyeongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi, cách Seoul khoảng 80km về phía Nam vào cuối ngày 26/1, trước khi lên đường sang Nhật Bản vào ngày 27/1./.

