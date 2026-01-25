Đời sống

Mỹ: Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng ở New York

Trưởng phòng Cứu hỏa John Esposito cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra mùi khí gas tại tầng 15 và 16 thì vụ nổ xảy ra, gây hư hại nặng cho khoảng 12 căn hộ và cháy tại 10 căn khác.

Hiện trường vụ nổ khí gas. (Nguồn: AA)
Một vụ nổ khí gas nghiêm trọng đã xảy ra rạng sáng 24/1 (giờ địa phương) tại tòa nhà chung cư cao 17 tầng ở quận Bronx, thành phố New York (Mỹ), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Theo giới chức, lực lượng cứu hỏa được điều động tới hiện trường khoảng 0h30 sau khi nhận tin báo. Nhiều cư dân bị mắc kẹt đã kêu cứu qua cửa sổ khi ngọn lửa bùng phát dữ dội ở các tầng trên cùng.

Trưởng phòng Cứu hỏa John Esposito cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra mùi khí gas tại tầng 15 và 16 thì vụ nổ xảy ra, gây hư hại nặng cho khoảng 12 căn hộ và cháy tại 10 căn khác ở tầng 16 và 17.

Một người bị thương trong tình trạng nguy kịch, trong khi đó có 5 người bị thương nặng và 8 người bị thương nhẹ. Danh tính nạn nhân thiệt mạng chưa được công bố. Thời điểm xảy ra vụ nổ, một số lính cứu hỏa bị mắc kẹt tạm thời trong thang máy.

Giới chức thành phố cho biết tòa nhà đang được cải tạo, hệ thống khí gas tự nhiên vừa hoàn tất sửa chữa và đã được kiểm tra. Toàn bộ 148 căn hộ đã được sơ tán.

Thành phố mở trung tâm tiếp nhận tạm thời tại một trường học gần đó, trong khi Hội Chữ thập Đỏ Mỹ hỗ trợ chỗ ở và nhu cầu khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng./.

