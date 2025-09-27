Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc: Nổ tại cơ sở xông hơi làm 28 người bị thương

Vụ nổ khí gas tại cơ sở xông hơi ở Yangju, Hàn Quốc khiến 28 người bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch. Nguyên nhân đang được điều tra.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 27/9 đưa tin 28 người bị thương trong vụ nổ khí gas tại một cơ sở xông hơi khô ở Yangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Hàng chục khách hàng phải sơ tán.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h17 giờ địa phương (tức 8h17 sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội). Những người bị thương gồm cả khách hàng và nhân viên, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Rất may, vụ nổ không gây hỏa hoạn.

Cơ quan cứu hỏa đã điều động 42 nhân viên và 17 thiết bị thực hiện công tác cứu hộ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #nổ khí gas #xông hơi Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung Quốc tìm kiếm mối quan hệ ổn định với EU

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 24/9 bày tỏ hy vọng EU sẽ cùng Trung Quốc thực hiện các hành động cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển ổn định và sâu sắc hơn.