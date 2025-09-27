Hàn Quốc: Nổ tại cơ sở xông hơi làm 28 người bị thương

Hãng thông tấn Yonhap ngày 27/9 đưa tin 28 người bị thương trong vụ nổ khí gas tại một cơ sở xông hơi khô ở Yangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Hàng chục khách hàng phải sơ tán.



Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h17 giờ địa phương (tức 8h17 sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội). Những người bị thương gồm cả khách hàng và nhân viên, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Rất may, vụ nổ không gây hỏa hoạn.



Cơ quan cứu hỏa đã điều động 42 nhân viên và 17 thiết bị thực hiện công tác cứu hộ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra./.

Nga: Nổ khí gas tại tòa nhà chung cư khiến 7 người thiệt mạng Ngày 25/7, nhà chức trách Nga cho biết một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố Saratov, miền Tây nước này, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 16 người bị thương.