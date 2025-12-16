Quốc hội Nhật Bản thông qua gói ngân sách bổ sung kỷ lục cho tài khóa 2025

Ngày 15/12, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung tài khóa 2025 trị giá 18.300 tỷ yen (khoảng 117 tỷ USD).

Đây là khoản ngân sách bổ sung lớn nhất kể từ năm tài chính 2022 và được xem là cơ sở cho các biện pháp kinh tế mới của Chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhận được đa số phiếu thuận từ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cùng đảng Dân chủ vì nhân dân và đảng Công Minh, các nội dung ngân sách được thông qua bao gồm các khoản chi cho các biện pháp ứng phó với giá cả leo thang như trợ cấp tiền điện và khí đốt, mở rộng khoản trợ cấp địa phương ưu tiên bao gồm cả hỗ trợ thực phẩm.

Ngân sách bổ sung cũng được dành cho việc hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đóng tàu và nhiều lĩnh vực khác nhằm hướng tới việc xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ cho Nhật Bản.

Ngoài ra, ngân sách bổ sung cũng bao gồm 1.700 tỷ yên cho an ninh và ngoại giao, cho phép Tokyo đạt tỷ lệ chi cho quốc phòng lên 2% GDP ngay trong năm nay, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch trước đó.

Theo dự thảo, hơn 60% chi tiêu theo kế hoạch sẽ đến từ việc phát hành trái phiếu chính phủ mới với tổng giá trị 11.700 tỷ yên.

Dự thảo ngân sách được Thượng viện Nhật Bản thông qua chỉ một ngày trước khi kết thúc kỳ họp hiện tại của Quốc hội và gần 1 tuần sau khi được thông qua tại Hạ viện.

Cùng ngày, truyền thông Nhật Bản đưa tin Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang xem xét đề xuất dự thảo ngân sách ban đầu lớn nhất từ trước đến nay cho tài khóa 2026, có thể lên tới hơn 120.000 tỷ yên (tương đương 775 tỷ USD), cao hơn 4.800 tỷ yên so với kỷ lục hiện tại cho tài khóa 2025.

Theo nguồn tin, đối với tài khóa 2026 bắt đầu từ tháng 4 tới, chi phí nợ công - bao gồm cả việc trả nợ gốc và lãi - sẽ đạt mức kỷ lục mới, vượt qua con số 28.200 tỷ yên của tài khóa hiện tại./.

