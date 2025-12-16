Thế giới

Châu Á-TBD

Quốc hội Nhật Bản thông qua gói ngân sách bổ sung kỷ lục cho tài khóa 2025

Các nội dung ngân sách được thông qua bao gồm các khoản chi cho các biện pháp ứng phó với giá cả leo thang như trợ cấp tiền điện và khí đốt, mở rộng khoản trợ cấp địa phương ưu tiên...

Phạm Tuân-Đài Trang
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 15/12, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung tài khóa 2025 trị giá 18.300 tỷ yen (khoảng 117 tỷ USD).

Đây là khoản ngân sách bổ sung lớn nhất kể từ năm tài chính 2022 và được xem là cơ sở cho các biện pháp kinh tế mới của Chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhận được đa số phiếu thuận từ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cùng đảng Dân chủ vì nhân dân và đảng Công Minh, các nội dung ngân sách được thông qua bao gồm các khoản chi cho các biện pháp ứng phó với giá cả leo thang như trợ cấp tiền điện và khí đốt, mở rộng khoản trợ cấp địa phương ưu tiên bao gồm cả hỗ trợ thực phẩm.

Ngân sách bổ sung cũng được dành cho việc hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đóng tàu và nhiều lĩnh vực khác nhằm hướng tới việc xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ cho Nhật Bản.

Ngoài ra, ngân sách bổ sung cũng bao gồm 1.700 tỷ yên cho an ninh và ngoại giao, cho phép Tokyo đạt tỷ lệ chi cho quốc phòng lên 2% GDP ngay trong năm nay, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch trước đó.

Theo dự thảo, hơn 60% chi tiêu theo kế hoạch sẽ đến từ việc phát hành trái phiếu chính phủ mới với tổng giá trị 11.700 tỷ yên.

Dự thảo ngân sách được Thượng viện Nhật Bản thông qua chỉ một ngày trước khi kết thúc kỳ họp hiện tại của Quốc hội và gần 1 tuần sau khi được thông qua tại Hạ viện.

Cùng ngày, truyền thông Nhật Bản đưa tin Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang xem xét đề xuất dự thảo ngân sách ban đầu lớn nhất từ trước đến nay cho tài khóa 2026, có thể lên tới hơn 120.000 tỷ yên (tương đương 775 tỷ USD), cao hơn 4.800 tỷ yên so với kỷ lục hiện tại cho tài khóa 2025.

Theo nguồn tin, đối với tài khóa 2026 bắt đầu từ tháng 4 tới, chi phí nợ công - bao gồm cả việc trả nợ gốc và lãi - sẽ đạt mức kỷ lục mới, vượt qua con số 28.200 tỷ yên của tài khóa hiện tại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc hội Nhật Bản #Ngân sách bổ sung #Tài khóa 2025 Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.