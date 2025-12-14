Thế giới

Không quân Mỹ hoàn tất trục vớt UAV MQ-9 Reaper rơi ngoài khơi Hàn Quốc

UAV MQ-9, còn được gọi là Reaper, đã bị rơi gần đảo Maldo-ri ngoài khơi thành phố Gunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 180km về phía Nam, hôm 24/11.

Một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đang được một thành viên đội ngũ mặt đất kiểm tra tại sân bay Rafael Hernandez ở Aguadilla, Puerto Rico, ngày 17/11. (Ảnh: Reuters/Yonhap)
Một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đang được một thành viên đội ngũ mặt đất kiểm tra tại sân bay Rafael Hernandez ở Aguadilla, Puerto Rico, ngày 17/11. (Ảnh: Reuters/Yonhap)

Theo Yonhap, phi đội tiêm kích số 8 của Không quân Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc ngày 14/12 thông báo đã hoàn tất chiến dịch trục vớt 1 thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 bị rơi ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc hồi tháng trước.

Vụ việc không gây ra thương vong và cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến sự cố vẫn đang diễn ra.

Đơn vị trên cho biết: “Sau những nỗ lực toàn diện và phối hợp chặt chẽ, chiến dịch trục vớt hiện đã được hoàn tất thành công.”

Không quân Mỹ đã triển khai chiến dịch với sự phối hợp của Hải quân, Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Lục quân Hàn Quốc.

Phi đội tiêm kích số 8 đánh giá: “Sự kết hợp chuyên môn và nguồn lực của quân đội hai nước là yếu tố thiết yếu đối với thành công của chiến dịch,” đồng thời cảm ơn quân đội Hàn Quốc vì “quan hệ đối tác bền chặt.”

Đơn vị này không cho biết liệu có kế hoạch triển khai 1 UAV MQ-9 khác để bù đắp khoảng trống trinh sát hay không, nhưng khẳng định vẫn cam kết bảo đảm các yêu cầu nhiệm vụ.

UAV bị rơi là một trong số những chiếc MQ-9 Reaper được biên chế cho Liên đội Trinh sát Viễn chinh số 431 tại căn cứ không quân Mỹ ở Gunsan - đơn vị được triển khai từ cuối tháng Chín.

Đây là lần đầu tiên một phi đội như vậy được đưa vào hoạt động trên Bán đảo Triều Tiên sau các đợt triển khai luân phiên trước đây.

MQ-9 Reaper được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng bay đường dài. Sau khi được triển khai, mẫu UAV này được cho là có thể tiến hành các hoạt động giám sát Triều Tiên và theo dõi những động thái của Trung Quốc tại Hoàng Hải./.

