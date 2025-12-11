Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung 18.000 tỷ yên

Ngày 11/12, Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung 18.300 tỷ yên (khoảng 118 tỷ USD) cho tài khóa hiện tại kết thúc vào tháng 3/2026. Kế hoạch này dự kiến sẽ được thông qua tại Thượng viện vào tuần tới.

Khoản ngân sách bổ sung, lớn nhất kể từ năm tài chính 2022, được thiết kế để tài trợ cho gói kích thích kinh tế nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng cao và hỗ trợ đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh chính phủ thực hiện các chính sách tài khóa mở rộng. Chính phủ Nhật Bản dự định phát hành 11.700 tỷ yên trái phiếu mới để tài trợ hơn 60% ngân sách.

Để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình, Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị một loạt biện pháp như trợ cấp điện và khí đốt trong 3 tháng đầu năm tới và trợ cấp tiền mặt cho các gia đình có con nhỏ.

Chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi cũng tìm cách tăng cường đầu tư vào các ngành công nghiệp như chất bán dẫn và đóng tàu, đều là những ngành được đánh giá là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Ngoài ra, ngân sách bổ sung cũng phân bổ chi tiêu cho quốc phòng để đảm bảo Nhật Bản có thể đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng ngay trong năm nay, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch trước đó.

Hiện tại, dù liên minh cầm quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi không chiếm đa số tại Thượng viện nhưng dự kiến ngân sách bổ sung vẫn có thể được thông qua tại Thượng viện vào tuần tới, do đã nhận được sự ủng hộ của một số đảng đối lập, bao gồm cả đảng Dân chủ vì Nhân dân./.

Nhật Bản dự kiến ​​tăng ngân sách bổ sung trong năm tài chính hiện tại Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị ngân sách bổ sung lớn hơn năm ngoái, nhằm hỗ trợ tăng trưởng và giảm giá tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát tăng cao.