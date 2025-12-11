WB nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc năm 2025

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11/12 đã công bố Báo cáo cập nhật kinh tế Trung Quốc, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thêm 0,4 điểm phần trăm, lên 4,9%.

Ngân hàng Thế giới cho biết, các chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng đã hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư trong nước. Đồng thời, nhu cầu từ các nước đang phát triển đã góp phần hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc.

Bà Mara Warwick, Giám đốc bộ phận Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc của Ngân hàng Thế giới, cho biết, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong những năm tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu nội địa.

Bên cạnh các biện pháp kích thích tài chính ngắn hạn, việc thúc đẩy cải cách cơ cấu đối với mạng lưới an sinh xã hội và tạo ra môi trường kinh doanh ổn định hơn có thể giúp tăng cường niềm tin và đặt nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Việc Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc diễn ra sau khi các tổ chức quốc tế khác và các tổ chức tài chính nước ngoài cũng đã có động thái tương tự, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Một ngày trước đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Trung Quốc từ 4,7% lên 4,8% nhờ “cú lội ngược dòng” trong xuất khẩu và các gói kích thích tài khóa tiếp tục được duy trì.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh số liệu thương mại mới nhất cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD trong giai đoạn tháng 1-11/2025, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có những điều chỉnh về chính sách thuế quan.

Theo số liệu hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11/2025 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 1,1% tháng 10/2025 và vượt xa dự báo tăng 3,8% theo một khảo sát của Reuters.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 10/12 đã công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lên 5% vào năm 2025 và 4,5% vào năm 2026.

Những dự báo mới này phản ánh sự điều chỉnh tăng lần lượt 0,2 và 0,3 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 10/2025, mà theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế là nhờ các biện pháp kích thích kinh tế vĩ mô và mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc thấp hơn dự kiến./.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc IMF nâng đáng kể dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2025 từ mức 4% đưa ra hồi tháng Tư lên 4,8%, đồng thời cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong 2026 lên 4,2%.