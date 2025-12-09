Máy bay MH370 mất tích: Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường

Ngày 8/12, một tòa án tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết đã ra phán quyết buộc Hãng hàng không Malaysia Airlines phải bồi thường cho 8 gia đình hành khách trên chuyến bay MH370 sau hơn 1 thập kỷ máy bay mất tích.

Theo Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, tòa ra phán quyết về khoản bồi thường hôm 6/12, bao gồm chi phí tang lễ, bồi thường về tổn thất tinh thần và các thiệt hại khác. Mức bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân là hơn 2,9 triệu Nhân dân tệ (NDT, khoảng 410.000 USD).

Tòa cho biết 47 vụ kiện khác đã được rút lại, sau khi các gia đình đạt thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa với Malaysia Airlines và nhánh quốc tế của hãng là Malaysia Airlines International.

Trong tổng số 78 vụ kiện được người thân của hành khách đệ trình sau vụ máy bay MH370 mất tích, tòa án Bắc Kinh hiện vẫn đang xem xét 23 vụ. Gia đình của những nạn nhân trong 23 vụ kiện này “chưa nộp đơn hoặc chưa hoàn tất thủ tục tuyên bố tử vong."

Trong khi đó, gia đình của 8 hành khách vừa nhận được phán quyết bồi thường đã làm xong thủ tục tuyên bố tử vong cho người thân của mình theo quy định pháp lý.

Thông báo của tòa án được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà chức trách Malaysia công bố kế hoạch nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 vào cuối tháng này.

Chiếc Boeing 777 chở 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Bất chấp chiến dịch tìm kiếm được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử hàng không, chiếc máy bay đến nay vẫn "bặt vô âm tín."

Khoảng 2/3 hành khách trên MH370 là công dân Trung Quốc, số còn lại là người Malaysia, Indonesia, Australia cũng như công dân Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp./.

