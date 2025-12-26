Công ty Mỹ nối lại hoạt động tìm kiếm xác máy bay MH370 mất tích

Ngày 26/12, công ty nghiên cứu Ocean Infinity của Mỹ thông báo đang nối lại hoạt động tìm kiếm xác máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích vào năm 2014.

Đại diện của Ocean Infinity cho biết với sự hỗ trợ từ Chính phủ Malaysia, công ty đang khởi động lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích. Do tính chất nhạy cảm của chiến dịch, tất cả các thông tin cập nhật chính thức sẽ do Chính phủ Malaysia công bố.

Hiện tàu chuyên dụng Armada 8605 của Ocean Infinity đang trên đường đến bờ biển phía Tây Australia để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Tàu mang cờ Singapore, rời bến gần cảng Kwinana hôm 23/12 và đang hướng đến phía Nam Ấn Độ Dương, nơi sẽ tiến hành công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Con tàu dài 86m, đóng vai trò là bệ phóng cho các phương tiện tự hành dưới nước có khả năng lập bản đồ đáy biển sâu. Giai đoạn tìm kiếm tích cực dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30/12.

Trước đó, hồi tháng 3, Malaysia đạt thỏa thuận với Ocean Infinity về các nỗ lực khôi phục tìm kiếm xác máy bay MH370.

Tuy nhiên, một tháng sau, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Loke Siew Fook thông báo Ocean Infinity phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm do điều kiện thời tiết trái mùa.

Chiếc máy bay MH370 đột ngột mất tích ngày 8/3/2014 cùng với 239 người, được cho là đã rơi xuống phía Nam Ấn Độ Dương. Một chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia quy mô lớn đã được tiến hành nhưng không đem lại kết quả và sau đó phải kết thúc vào năm 2017.

Năm 2018, công ty Ocean Infinity của Mỹ dẫn đầu một cuộc tìm kiếm khác nhưng cũng không tìm ra manh mối.

Ocean Infinity hy vọng với nỗ lực tìm kiếm lần này, họ có thể tìm ra hộp đen của chiếc máy bay xấu số để giải mã các bí ẩn liên quan đến vụ tai nạn./.

Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 Malaysia sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay MH370 vào ngày 30/12 tới đây, mở ra hy vọng giải mã bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại.