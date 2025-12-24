Gặp mặt các nhân chứng sống của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba

Ngày 23/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã phối hợp cùng Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc tổ chức buổi gặp mặt các cựu cán bộ, chuyên gia Cuba từng công tác và gắn bó với Việt Nam, những nhân chứng sống của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Cuba.

Sự kiện này là một trong nhiều hoạt động được tổ chức trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025, nhằm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Cuba (1/12/1960-2/12/2025).

Trong không khí thân mật, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh rằng 65 năm năm trước, Việt Nam và Cuba đã lựa chọn cùng sát cánh bên nhau bởi lòng tin, lý tưởng và tình hữu nghị trong sáng. Tại những thời điểm khó khăn trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước của Việt Nam, nhân dân Cuba đã luôn đồng hành cùng nhân dân Việt Nam, với sự giúp đỡ quý báu, vô tư và nhân văn.

Với tinh thần chiến sỹ quốc tế, những chuyên gia và cán bộ Cuba đã đến Việt Nam trong những năm tháng khó khăn để giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Di sản nhân văn và đạo đức này là không thể đo đếm được.

Đại sứ Lê Quang Long tin tưởng rằng với kinh nghiệm quý báu và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, các cựu chuyên gia và cán bộ Cuba sẽ tiếp tục đóng vai trò là các cầu nối sống động của tình đoàn kết và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ của hai nước để gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp song phương.

Về phần mình, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Cuba hữu nghị với Việt Nam Gerardo Hernández Nordelo khẳng định rằng quan hệ Cuba-Việt Nam là một tấm gương của tình đoàn kết quốc tế. Hai dân tộc, dù cách xa nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng luôn dành cho nhau tình cảm chân thành như anh em một nhà, như hai trái tim chung nhịp đập.

Ông Gerardo Hernández Nordelo cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Việt Nam khi luôn dành sự giúp đỡ và ủng hộ Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay; đồng thời tin tưởng rằng tình đoàn kết và hữu nghị lịch sử, được vun đắp qua nhiều thế hệ nhân dân hai nước, sẽ ngày một phát triển.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam cũng giới thiệu với bạn bè Cuba ấn phẩm đặc biệt “Việt Nam-Cuba: 65 năm tình anh em,” một cuốn sách điểm lại những mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước và sự hợp tác song phương sống động trong giai đoạn hiện nay trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chuyên gia thú y Bienvenido Vasallo Gómez cùng Huy chương Hữu nghị và Bằng khen do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 24/4/1973. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ông Bienvenido Vasallo Gómez - chuyên gia thú y Cuba - xúc động kẻ lại rằng: “Tôi đã sang Việt Nam và làm việc ở nông trường bò Mộc Châu 6 tháng để nhân giống bò Cuba tặng Việt Nam. Sau đó tôi lại đến nông trường Ba Vì, Xuân Mai. Tại đó, cũng với 2 giáo viên Việt Nam, chúng tôi đã đào tạo 20 kỹ thuật viên Việt Nam về thụ tinh nhân tạo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi được trao tặng Huy chương Hữu nghị.”

Trong bầu không khí anh em, bạn bè, các cựu chuyên gia và cán bộ Cuba đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong thời gian làm việc ở Việt Nam và thưởng lãm không gian ảnh, do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp trưng bày, với 20 bức ảnh tiêu biểu về lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc anh em trong 65 năm qua./.

Dấu ấn nhân đạo đặc biệt trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba Tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận (ngày 25/10/2025), tổng giá trị nguồn lực vận động ủng hộ Cuba đạt hơn 657 tỷ đồng, cùng 500 USD, với hơn 2,1 triệu lượt đóng góp, gấp 10 lần mục tiêu ban đầu.