Giáng sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày hội của tình yêu và đoàn kết tôn giáo

Trong tiết trời se lạnh hiếm hoi của những ngày cuối năm nơi mảnh đất phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ trong những ánh đèn và sắc màu đón mùa Giáng sinh 2025.

Lễ Giáng sinh giờ đây không chỉ là ngày lễ của đồng bào Công giáo và Tin Lành, mà đã trở thành một ngày hội - nơi giao thoa giữa tôn giáo và văn hóa, giữa truyền thống phương Tây và tâm hồn Việt, nơi tình yêu và sự đoàn kết tôn giáo được tôn vinh giữa lòng đô thị hiện đại.

Bất chấp cơn mưa bất chợt, ngay từ chập tối 24/12, những con đường xung quanh hướng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã đông nghẹt bởi lượng khách lớn đổ dồn về đây vui chơi đón Giáng sinh.

Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn lung linh trong muôn ánh đèn led là địa điểm ưa thích của du khách và giới trẻ thành phố trong suốt mùa Giáng sinh và cũng là nơi sự giao thoa văn hóa thể hiện rõ nét nhất.

Tại đây, giới trẻ thành phố trong những bộ đồ lễ hội, tay trong tay, chụm đầu check-in dưới ánh sáng đèn led rực rỡ hòa trong âm hưởng của những bản nhạc Giáng sinh hiện đại phát ra từ các trung tâm thương mại, quán cafe lân cận. Những du khách nước ngoài thích thú chiêm ngưỡng những tiểu cảnh đón Giáng sinh theo phong cách phương Tây được trang trí bởi những tre, nứa, mây - những vật liệu thủ công mang đậm chất tâm hồn Việt.

Ấn tượng trước không khí náo nhiệt đậm chất lễ hội của không gian xung quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và trước Trung tâm thương mại Diamond Plaza, chị Mariana Leskovkov, du khách Slovakia cho biết không khí đón Giáng sinh tại Việt Nam là một trải nghiệm rất khác lạ so với những gì chị đã trải qua tại quê nhà.

Chị Marianan Leskovkov cho biết Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là điểm đến chị được bạn bè gợi ý khi đến Việt Nam. Theo cảm nhận của chị, không khí Giáng sinh tại Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với sự bùng nổ về màu sắc và âm thanh. Giáng sinh ở đây vừa mang ý nghĩa tôn giáo, vừa mang dáng dấp của một lễ hội đường phố sôi động, rộn ràng; không chỉ hiện diện trong không gian nhà thờ hay mỗi gia đình, mà lan tỏa khắp các tuyến phố, khu dân cư.

Nhà thờ Tân Định với màu hồng đặc trưng lộng lẫy trong mùa Giáng sinh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm thành phố và trong đêm 24/12, từ nhiều tuần nay, vào mỗi buổi tối, đặc biệt là những ngày cuối tuần, các tuyến đường như Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, Bình Đông), nơi có 5 xứ đạo nổi tiếng của thành phố; các khu xóm đạo trên đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất (phường Gò Vấp) hay Nghĩa Phát (phường Tân Hòa)… đã thu hút hàng vạn lượt khách tham quan.

Phần lớn trong số đó là người trẻ, trong đó nhiều người không theo đạo Công giáo nhưng hồ hởi đến check-in bên những tiểu cảnh hang đá, máng cỏ, Chúa Hài Đồng rực rỡ sắc màu, cùng chia sẻ niềm vui về một năm bình an và hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Bà Huỳnh Mai Lan, chủ quán càphê trên đường Thành Công, phường Tân Phú cho biết, khu xóm đạo Tân Phú năm nay không trang trí lộng lẫy cầu kỳ như những năm trước, nhưng lượng người đổ về đây vào dịp cuối tuần dường như đông hơn.

“Cũng có nhiều người, nhiều gia đình là người Công giáo đến đây đi lễ, đi chơi, nhưng phần lớn là thanh niên, giới trẻ. Họ không phải là người theo đạo nhưng đến để ngắm cảnh, chụp ảnh, vui chơi. Mấy ngày nay, tối nào ở đây cũng ồn ào, tấp nập nhưng trật tự và không xảy ra chuyện gì," bà Huỳnh Mai Lan chia sẻ.

Những con hẻm nhỏ cuả thành phố cũng lung linh sắc màu đón Giáng sinh 2025. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Có thể nói, tình đoàn kết, sự sẻ chia là một trong những nét đẹp nhất của Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tinh thần đoàn kết, tình yêu thương không phân biệt tôn giáo, dân tộc, hiển hiện trong những nụ cười, ánh mắt và lời chúc an lành giữa người với người trên mọi nẻo đường thành phố.

Hình ảnh Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hồ hởi, thân tình chúc mừng Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ Giáng sinh 2025 và nguyện cùng nhau dẫn dắt tín đồ, tín hữu sống thiện lành trong yêu thương, từ bi, bác ái là minh chứng sống động cho sự đoàn kết tôn giáo thể hiện trong mùa Giáng sinh tại thành phố.

Ngay từ đầu tháng 12/2025, nhiều đoàn lãnh đạo Trung ương, địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo Công giáo, Tin lành trên địa bàn Thành phố. Những hoạt động này thể hiện tình cảm, sự quan tâm của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Công giáo, Tin Lành cũng như tinh thần đồng thuận, đồng hành của đồng bào có đạo với chính quyền các cấp trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh - địa phương có nhiều cơ sở tôn giáo - chia sẻ thực tế hiện nay cho thấy Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây không chỉ dành riêng cho đồng bào Công giáo hay Tin Lành mà đã trở thành lễ hội chung của mọi người - ngày lễ của tình yêu thương, tình nhân ái, sự hòa hợp giữa đạo và đời, tình đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp của chân-thiện-mỹ trong thời đại mới.

Giáng sinh tại thành phố mang tên Bác hôm nay là biểu tượng của niềm tin vào tương lai, của sức mạnh đoàn kết toàn dân và là minh chứng sống động nhất cho một thành phố "văn minh-hiện đại-nghĩa tình"./.

Giáng sinh là dịp để yêu thương và sẻ chia Giáng sinh không chỉ là dịp để tụ họp, trao tặng quà, còn là dịp để mỗi người nhìn lại mình, làm mới tâm hồn để luôn yêu thương, sẻ chia như lời Chúa răn dạy.