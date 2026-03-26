Đồng Nai: Xã Phú Riềng báo cáo cụ thể vụ nhà dân cao hơn nền đường

Ngày 26/3, Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo cụ thể vụ “Nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường" do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phản ánh.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH.312 với đường ĐT.759 có tổng chiều dài là 13,4km.

Trong đó, từ đầu tuyến (giao với đường ĐH.312) hướng đi xã Phú Trung có chiều dài khoảng 5,7 km thuộc địa phận xã Phú Riềng.

Tùy vào địa hình hai bên, bao gồm cả mương thoát nước dọc tuyến và taluy, mặt cắt ngang toàn bộ khoảng từ 12m đến hơn 20m. Hai công trình cầu bêtông cốt thép trên tuyến gồm cầu số 2 tại lý trình Km3+749,12 và cầu số 3 tại Km5+688,95.

Dự án thực hiện theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm.” Với vị trí đầu tuyến kết nối vào đường ĐH.312, hiện trạng đường láng nhựa có bề rộng mặt đường hiện hữu khoảng 3-3,5 m đã xuống cấp, phần lớn cơ tuyến còn lại theo quy hoạch được duyệt là đường đất, một số đoạn cục bộ được nắn chỉnh cơ tuyến nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nguyện vọng của người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường.

Dự án ảnh hưởng đến 329 thửa đất dân với tổng diện tích 205.700m2 (20,57ha), diện tích đất giao thông hiện hữu là 71.600m2 (7,16ha).

Sau quá trình dân vận của các cấp chính quyền địa phương (thuộc huyện Phú Riềng cũ) và chủ đầu tư người dân đã đồng thuận hiến 100% đất để làm đường.

Đối với khu dân cư mặt cắt hiến đất tối thiểu 18m; đối với đoạn ngoài dân cư tối thiểu hiến 20m, đảm bảo mặt cắt thi công nền đường 12m (gồm mặt đường 6m, lề 1,5mx2 và hệ thống thoát nước)

Theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, do địa hình tại khu vực khá phức tạp, cơ tuyến đi qua khu vực đồi và suối lớn ngoài dự án cầu số 1 đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đầu tư năm 2021, trong hồ sơ thiết kế Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng đã tính toán đầu tư thêm 2 cây cầu bêtông cốt thép nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông trong tương lai.

Tuy nhiên, do khối lượng đào đắp ở hai bên đầu là rất lớn dẫn đến các vị trí gần cầu này bị ảnh hưởng chênh cao.

Phần đất đào để hạ độ dốc dọc tại 3 vị trí có nhà dân với khối lượng đào khoảng 85.500 m3 dùng để tận dụng để đắp lề đường, phần đất của các hộ dân hiến đất có phạm vi mặt cắt ngang từ 12m đến khoảng hơn 20m và một số vị trí sau khi hoàn thiện có cao độ thấp hơn nền đường của mặt đất hiện hữu.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, trong quá trình triển khai dự án, vì điều kiện địa hình bất lợi cần phải đào sâu dẫn đến tình trạng một số hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 3 trường hợp nhà dân bị chênh cao so với nền đường hoàn thiện gồm hộ ông Lầu Dẩu Mềnh có nhà cao hơn đường khoảng 2 m (tổng diện tích sử dụng 2,1 ha, đã tự nguyện hiến 38m2 để thực hiện dự án); hộ ông Nguyễn Trọng Mạnh có nhà cao hơn đường khoảng 4m (tổng diện tích sử dụng 2,5ha, đã tự nguyện hiến 966m2 để thực hiện dự án) và hộ ông Nguyễn Như Uyển (hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt) có nhà cao hơn đường khoảng 11m (tổng diện tích sử dụng 2,77ha, đã tự nguyện hiến 3.734m2 để thực hiện dự án).

Sau khi kiểm tra hiện trường, xác minh, xác định phản ánh của TTXVN là đúng thực tế, Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để thực hiện các ý kiến, chỉ đạo tiếp theo của Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Đồng Nai xác minh thực tế vụ nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra, xử lý nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường, đảm bảo an toàn và quyền lợi người dân.