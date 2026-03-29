Hà Nội: Khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh

Ngày 29/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch bệnh xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Trong số 8 bị can, có 4 bị can gồm Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1995, trú tại xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1983, trú tại xã Đại Bình, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, trú tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1971, trú tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát) cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” (theo quy định tại Điều 317 - Bộ luật Hình sự).

Ba bị can thuộc Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y thành phố Hà Nội gồm Lê Ngọc Anh (sinh năm 1974, Trạm trưởng), Nguyễn Phong Nam (sinh năm 1983, cán bộ), Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1984, cán bộ) cùng bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 355 - Bộ luật Hình sự).

Bị can Vũ Kim Tuấn (sinh năm 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác” (theo quy định tại Điều 359- Bộ luật Hình sự).

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội). Đây là lò mổ cung cấp số lượng thịt lợn lớn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Thị Hiền tổ chức giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Hiền cùng một số đối tượng khác đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đối tượng này còn móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng trên đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt lợn bệnh này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát. Đáng chú ý, công ty này cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan, đồng thời khởi tố 8 bị can về các tội danh nêu trên./.

