Vụ khai thác quặng trái phép: Truy tố Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh và Rạng Đông

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh) và các đơn vị liên quan, với nhiều tội danh về “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Bị can Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) bị truy tố tội "Trốn thuế".

Các bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm tại Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ, đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỉ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Rạng Đông cùng 2 người thân và 1 cấp dưới bị truy tố về tội “Trốn thuế”, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Đông có vai trò chủ mưu, cầm đầu, những người còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Văn Đông nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả các công ty thành viên. Bị can này giao cho cháu họ mình làm tổng giám đốc, phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả các công ty. Còn em họ bị can là Nguyễn Thu Hương Thủy, đảm nhiệm chức Phó trưởng phòng tài chính đầu tư Tập đoàn Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Trong số các công ty thành viên có Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình do Phạm Duy Khánh làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Công ty Sông Bình có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, tình hình tài chính của Tập đoàn Rạng Đông khó khăn. Để có nguồn tiền mặt phục vụ chi tiêu, bị can Nguyễn Văn Đông đã phê duyệt phương án bán hàng “hai giá” sau khi được cấp dưới đề xuất nhằm tạo nguồn tiền mặt ngoài hệ thống kế toán.

Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, được giao trực tiếp làm việc với khách mua quặng ilmenite. Thu thỏa thuận ký hợp đồng với giá thấp hơn thực tế, đồng thời xuất hóa đơn theo giá này. Phần chênh lệch so với giá thật được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không ghi nhận sổ sách, sau đó chuyển cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.

Sau đó số tiền mặt chênh lệch từ các hợp đồng mua quặng sẽ được cấp dưới đưa cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp./.

