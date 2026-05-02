Xử lý nhóm thanh niên “bốc đầu,” chạy xe dàn hàng ngang để 'câu like'

Ngày 2/5, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai, cho biết đã mời nhóm thanh niên liên quan vụ chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe máy rồi quay clip đăng mạng xã hội lên làm việc để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tịch thu phương tiện đối với hành vi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Đ.E” đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe máy tăng ga, chạy dàn hàng ngang trên tuyến đường vành đai Trảng cỏ Bù Lạch, thuộc thôn 5, xã Thọ Sơn.

Đáng chú ý, một thanh niên còn thực hiện hành vi bốc đầu xe ngay trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây mất an ninh trật tự.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú đã phối hợp Công an xã Bù Đăng và Công an xã Thọ Sơn khẩn trương xác minh các đối tượng liên quan.

Qua xác minh ban đầu, khoảng hơn 17 giờ ngày 30/4, sau khi được rủ “so xe,” hai thanh niên đã điều khiển xe môtô tăng tốc, chạy tốc độ cao; trong đó có trường hợp nâng bánh trước khỏi mặt đường. Toàn bộ diễn biến được một người trong nhóm dùng điện thoại quay lại rồi đăng tải lên Facebook nhằm câu kéo tương tác.

Lực lượng chức năng đã mời các đối tượng liên quan lên làm việc, tạm giữ 2 xe môtô cùng điện thoại di động phục vụ xác minh, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các video vi phạm trên mạng xã hội.

Hành vi bốc đầu, chạy xe tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả tịch thu phương tiện.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Thọ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý./.

Mật phục, bắt quả tang nhóm "quái xế" bốc đầu, lạng lách Khi nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thực hiện hành vi bốc đầu xe chạy bằng một bánh thì bị tổ công tác ập tới bắt quả tang; cả người và xe được đưa về trụ sở công an làm việc.