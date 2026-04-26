Tây Ninh: Siết quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, ngăn chặn tội phạm ma túy

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động ở Tây Ninh ngày càng phức tạp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt tại các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, homestay và farmstay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của phòng karaoke như: Độ mở cửa kính, hệ thống âm thanh, ánh sáng; tuyệt đối không cấp phép hoặc kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các cơ sở thiết kế không đúng quy định, tạo không gian kín cho việc sử dụng ma túy.

Việc cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar phải được siết chặt theo đúng quy định pháp luật. Sở cần tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc hoạt động, tiêu chuẩn văn hóa tại các cơ sở kinh doanh; xây dựng bộ tiêu chí “Cơ sở du lịch an toàn”, gắn với tiêu chí cơ sở lưu trú không ma túy.

Các bên liên qian chú trọng tổ chức tập huấn cho quản lý, nhân viên khách sạn, homestay về kỹ năng nhận diện khách có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy và quy trình báo tin cho cơ quan chức năng.

Cơ quan công an tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; rà soát toàn bộ các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, massage, lưu trú trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đình chỉ hoạt động và kiến nghị thu hồi giấy phép đối với các cơ sở không đủ điều kiện.

Lực lượng công an chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy vào các dịp Lễ, Tết và kỳ nghỉ dài ngày - thời điểm các đối tượng thường lợi dụng cơ sở lưu trú để tổ chức “tiệc ma túy, bay lắc”; có kế hoạch kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có điều kiện sau 23 giờ tại các địa bàn trọng điểm về du lịch, vui chơi, giải trí, chú trọng kiểm tra việc kinh doanh khí N2O (bóng cười) và các loại shisha không rõ nguồn gốc thường đi kèm với tệ nạn ma túy tại các tụ điểm vui chơi.

Lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây cung cấp ma túy tổng hợp vào cơ sở giải trí, kiên quyết khởi tố hình sự đối với chủ cơ sở, quản lý có hành vi chứa chấp hoặc cưỡng ép, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Các cơ sở lưu trú phải thực hiện nghiêm việc đăng ký khách qua phần mềm ASM kết nối với dữ liệu dân cư quốc gia để sàng lọc đối tượng nghi vấn ngay từ khi khách check-in. Những cơ sở không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Các địa phương cấp xã phải xác định công tác phòng, chống ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện là chỉ tiêu thi đua quan trọng hằng năm.

Nếu để tồn tại tụ điểm ma túy hoạt động công khai, kéo dài tại các cơ sở lưu trú, karaoke mà không phát hiện hoặc để cấp trên xử lý thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công an cơ sở phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tổ chức cho 100% chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết “không mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; phát động phong trào “Mỗi công dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống ma túy”, đồng thời khen thưởng kịp thời những cá nhân cung cấp thông tin có giá trị giúp triệt xóa các tụ điểm ma túy.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, trước sự chuyển dịch phương thức hoạt động của tội phạm, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, có xu hướng trẻ hóa và tinh vi hơn.

Toàn tỉnh hiện có gần 3.100 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, qua gần 3.600 lượt thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 189 cơ sở vi phạm; phát hiện 48 vụ với 202 đối tượng phạm tội về ma túy.

Đáng chú ý, tội phạm đang lợi dụng kẽ hở trong quản lý loại hình lưu trú du lịch như nhà nghỉ, khách sạn, homestay để tổ chức “tiệc ma túy”, chiếm tới 37 vụ, tương đương 77% tổng số vụ, cao gấp hơn 3 lần so với loại hình karaoke truyền thống.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do một số cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận đã cố tình lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý khách lưu trú, không kiểm tra thông tin khách, thậm chí thiết kế phòng karaoke, phòng nghỉ với hệ thống cách âm, ánh sáng chuyên dụng phục vụ việc “bay lắc”, có dấu hiệu tiếp tay, bao che cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ở một số nơi chưa bao quát hết các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ, homestay tự phát trong khu dân cư; việc phối hợp giữa cấp tỉnh với cấp xã, giữa ngành Văn hóa và Công an có lúc chưa đồng bộ; công tác hậu kiểm sau cấp phép tại một số địa bàn còn lỏng lẻo.../.

​