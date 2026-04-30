Hải Phòng: Xử phạt đối tượng chia sẻ thông tin xuyên tạc

Ngày 30/4, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính P.T.N (sinh năm 1972, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông P.T.N thường xuyên có hành vi đăng tải, chia sẻ các nội dung liên quan đến các video clip, bài viết từ kênh phản động, trái chiều của đối tượng Hoàng Văn Dũng và tổ chức Việt Tân.

Các nội dung mà ông P.T.N đăng tải, chia sẻ đều là các thông tin xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với ông P.T.N. về hành vi trên.

Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lựa chọn các thông tin chính thống, xác thực thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; đồng thời, kịp thời tố giác tới cơ quan chức năng khi phát hiện những nội dung xấu độc, giả mạo, sai sự thật để xử lý kịp thời./.

Hải Phòng: Xử phạt cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật

