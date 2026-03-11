Xử phạt 2 đối tượng đăng bình luận xuyên tạc về ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Công an thành phố Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày 10/3 đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” với tổng số tiền là 15 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ 2 chủ tài khoản này là L.V.T (sinh năm 1983, trú tại xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng) và L.V.T (sinh năm 1969, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cam kết sẽ không đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thời gian tới, Công an thành phố Hải Phòng tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng./.

