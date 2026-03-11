Các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian bầu cử

Chiều tối 11/3, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 07/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 13-14/3, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và các tỉnh từ Quảng Trị đến khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ đêm 12-14/3, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ngày 13/3, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; từ ngày 13-14/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; đồng thời, trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ tai nạn tàu thuyền trên biển khu vực Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khi có tình huống xảy ra.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, không khí lạnh, mưa lớn, dông lốc để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

