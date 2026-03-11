Thông tin chính thức về khắc phục sự cố nổ tại nhà máy phốt pho vàng ở Lào Cai

Liên quan đến sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phốt pho vàng Việt Nam ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai), tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 11/3, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, kết quả quan trắc cho thấy đa phần các chỉ tiêu chất lượng không khí hiện đã nằm trong quy chuẩn cho phép, chỉ còn một số thông số bụi tổng thể vượt ngưỡng.

Đến nay, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, công tác xử lý sau sự cố về cơ bản đã hoàn thành. Khu vực nền xảy ra sự cố hiện không còn tồn dư phốt pho. Doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả sau sự cố.

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương cho biết thêm trong thời gian tới, cơ quan môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để giám sát, theo dõi kịp thời, nắm bắt tình hình và đưa cơ sở vào kế hoạch kiểm tra tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường để kiểm tra.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời triển khai khẩn trương các hoạt động nhằm khắc phục sự cố, cũng như bảo đảm an toàn môi trường cho sản xuất và khu vực xung quanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai cũng đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá hiện trạng, làm việc với công ty để hướng dẫn xử lý sau khi xảy ra sự cố môi trường.

Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai cũng đã tiến hành lấy mẫu không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố vụ nổ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phốt pho vàng Việt Nam (PP5), thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng, đồng thời công khai kết quả xử lý cho người dân theo quy định.

Theo văn bản, Bộ đề nghị tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức ứng phó, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu vực xảy ra vụ việc, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Bộ cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường đối với công ty nếu phát hiện sai phạm, và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 27/2. Việc công khai thông tin về kết quả xử lý cho người dân và cơ quan báo chí cũng được nhấn mạnh nhằm đảm bảo minh bạch.

Trước đó, khoảng 12 giờ 25 phút ngày 23/2, tại lò sản xuất phốt pho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phốt pho vàng Việt Nam, khu vực cổng số 2 xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho trong bồn tinh chế. Sau sự cố, phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế.

Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng và làm một công nhân của đơn vị này bị tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an Tằng Loỏng và Phòng PC07 Công an tỉnh Lào Cai cùng lực lượng tại chỗ của công ty tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố./.

Lào Cai: Nổ lò sản xuất phốt pho khiến ít nhất 1 người tử vong Chiều 23/2, tỉnh Lào Cai đã thông tin về sự cố xảy ra tại Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phốt Pho vàng Việt Nam trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.